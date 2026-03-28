自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

加演啦！《歌劇魅影》魅力襲台再創票房紀錄 台中驚喜宣布加場

音樂劇《歌劇魅影》高雄、台中場次開賣後迅速完售，掀起一波又一波加演敲碗熱潮。（寬宏提供）音樂劇《歌劇魅影》高雄、台中場次開賣後迅速完售，掀起一波又一波加演敲碗熱潮。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕橫掃全球音樂劇壇的經典鉅作音樂劇《歌劇魅影》即將於3月31日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院正式揭開2026台灣巡演序幕。隨著國際巡演團隊抵台完成裝台並進入彩排階段，全台觀眾期待持續升溫，高雄、台中場次更在開賣後迅速完售，掀起一波又一波加演敲碗熱潮。

繼高雄場加演成功、門票迅速售罄後，在觀眾熱烈敲碗與市場需求下，《歌劇魅影》再次突破原定演出計畫，讓更多中部觀眾有機會親臨現場，感受這部40年經典的舞台震撼。主辦單位再度宣布台中國家歌劇院於6月3日（三）14:30場次正式加演！此次台中加場不僅延續高雄加演的熱賣氣勢，也印證了《歌劇魅影》跨越世代的魅力與號召力。

音樂劇《歌劇魅影》再度來台演出，台中驚喜加場。（寬宏提供）音樂劇《歌劇魅影》再度來台演出，台中驚喜加場。（寬宏提供）

本作由音樂劇大師安德魯洛伊韋伯創作，改編自法國作家卡斯頓勒胡同名小說。故事背景設定於神秘瑰麗的巴黎歌劇院，描繪隱身地底的天才魅影，與年輕女伶克莉絲汀之間糾葛動人的愛與執念。魅影、克莉絲汀與拉烏爾之間的三角情感，不僅成就經典戲劇張力，更深刻描繪孤獨、渴望與人性，使作品跨越時代仍深具共鳴。

《歌劇魅影》自1986年於倫敦西區女王陛下劇院首演以來，以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂風靡全球，至今全球演出已突破14,000場，觀賞人次超過1億6千萬，以21種語言巡演47個地區、195座城市，並榮獲超過70項國際戲劇大獎。2006年更打破《貓》紀錄，成為百老匯史上最長壽音樂劇，地位無可撼動。

2026年適逢《歌劇魅影》邁入40周年，本次來台特別推出紀念演出版，並以「最完整劇院版本」呈現。從舞台設計、服裝場景到音樂編制全面回歸原始創作規格，透過更精緻的舞台技術與細膩重製，完整重現經典舞台設計與戲劇節奏，讓觀眾得以更貼近角色內心與細節，沉浸於最純粹、最具臨場感的觀演體驗。同時，此次台灣巡演將展開64場演出，刷新百老匯全本音樂劇來台演出場次紀錄。

本次巡演由來自英國、美國、南非、澳洲等地的頂尖音樂劇演員共同詮釋，並搭配現場樂團原音演出。無論是震撼人心的吊燈墜落、神秘詭譎的地下湖泊，或是《The Phantom of the Opera》、《Music of the Night》等經典旋律，都將在劇院空間中以最細膩的形式重現，帶領觀眾走入愛與黑暗交錯的幽影世界。

為呈現這套國際級製作，整體舞台動用21個貨櫃跨國運輸，並耗時超過一週完成裝台，動員近百名技術人員投入燈光、音響與自動化系統搭建。工程總監Dave Burch表示，《歌劇魅影》在技術層面極為複雜，從舞台機關、燈光設計到電力配置皆需高度整合，加上劇院空間的精準對位，使整體製作難度極高。首演前亦將進行完整全員彩排，確保每一個細節皆達國際巡演最高標準。

隨著高雄、台中場次接連完售並加場成功，台北表演藝術中心大劇場場次亦進入最後搶票階段，目前僅剩零星席次。主辦單位提醒，欲親身感受《歌劇魅影》現場魅力的觀眾，務必把握最後機會。

《歌劇魅影》全台巡演場次包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院（3月31日至4月12日）、台北表演藝術中心大劇場（4月21日至5月17日）、台中國家歌劇院大劇院（5月26日至6月7日），購票請洽寬宏售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中