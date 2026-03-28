加演啦！《歌劇魅影》魅力襲台再創票房紀錄 台中驚喜宣布加場

音樂劇《歌劇魅影》高雄、台中場次開賣後迅速完售，掀起一波又一波加演敲碗熱潮。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕橫掃全球音樂劇壇的經典鉅作音樂劇《歌劇魅影》即將於3月31日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院正式揭開2026台灣巡演序幕。隨著國際巡演團隊抵台完成裝台並進入彩排階段，全台觀眾期待持續升溫，高雄、台中場次更在開賣後迅速完售，掀起一波又一波加演敲碗熱潮。

繼高雄場加演成功、門票迅速售罄後，在觀眾熱烈敲碗與市場需求下，《歌劇魅影》再次突破原定演出計畫，讓更多中部觀眾有機會親臨現場，感受這部40年經典的舞台震撼。主辦單位再度宣布台中國家歌劇院於6月3日（三）14:30場次正式加演！此次台中加場不僅延續高雄加演的熱賣氣勢，也印證了《歌劇魅影》跨越世代的魅力與號召力。

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音樂劇《歌劇魅影》再度來台演出，台中驚喜加場。（寬宏提供）

本作由音樂劇大師安德魯洛伊韋伯創作，改編自法國作家卡斯頓勒胡同名小說。故事背景設定於神秘瑰麗的巴黎歌劇院，描繪隱身地底的天才魅影，與年輕女伶克莉絲汀之間糾葛動人的愛與執念。魅影、克莉絲汀與拉烏爾之間的三角情感，不僅成就經典戲劇張力，更深刻描繪孤獨、渴望與人性，使作品跨越時代仍深具共鳴。

《歌劇魅影》自1986年於倫敦西區女王陛下劇院首演以來，以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂風靡全球，至今全球演出已突破14,000場，觀賞人次超過1億6千萬，以21種語言巡演47個地區、195座城市，並榮獲超過70項國際戲劇大獎。2006年更打破《貓》紀錄，成為百老匯史上最長壽音樂劇，地位無可撼動。

2026年適逢《歌劇魅影》邁入40周年，本次來台特別推出紀念演出版，並以「最完整劇院版本」呈現。從舞台設計、服裝場景到音樂編制全面回歸原始創作規格，透過更精緻的舞台技術與細膩重製，完整重現經典舞台設計與戲劇節奏，讓觀眾得以更貼近角色內心與細節，沉浸於最純粹、最具臨場感的觀演體驗。同時，此次台灣巡演將展開64場演出，刷新百老匯全本音樂劇來台演出場次紀錄。

本次巡演由來自英國、美國、南非、澳洲等地的頂尖音樂劇演員共同詮釋，並搭配現場樂團原音演出。無論是震撼人心的吊燈墜落、神秘詭譎的地下湖泊，或是《The Phantom of the Opera》、《Music of the Night》等經典旋律，都將在劇院空間中以最細膩的形式重現，帶領觀眾走入愛與黑暗交錯的幽影世界。

為呈現這套國際級製作，整體舞台動用21個貨櫃跨國運輸，並耗時超過一週完成裝台，動員近百名技術人員投入燈光、音響與自動化系統搭建。工程總監Dave Burch表示，《歌劇魅影》在技術層面極為複雜，從舞台機關、燈光設計到電力配置皆需高度整合，加上劇院空間的精準對位，使整體製作難度極高。首演前亦將進行完整全員彩排，確保每一個細節皆達國際巡演最高標準。

隨著高雄、台中場次接連完售並加場成功，台北表演藝術中心大劇場場次亦進入最後搶票階段，目前僅剩零星席次。主辦單位提醒，欲親身感受《歌劇魅影》現場魅力的觀眾，務必把握最後機會。

《歌劇魅影》全台巡演場次包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院（3月31日至4月12日）、台北表演藝術中心大劇場（4月21日至5月17日）、台中國家歌劇院大劇院（5月26日至6月7日），購票請洽寬宏售票系統。

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