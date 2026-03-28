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娛樂 最新消息

（直擊）福士蒼汰現身信義區！中文晶晶體笑喊：很高興來到台灣

福士蒼汰長得太帥，後面的工程都變成了「台灣感性」，真不可思議。（記者陳奕全攝）福士蒼汰長得太帥，後面的工程都變成了「台灣感性」，真不可思議。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神福士蒼汰今天（28日）受邀擔任2026 GQ Suit Walk活動大使，他在活動前驚喜現身，走下紅毯與粉絲們互動，讓現場又驚又喜。被問到有沒有離台前還想再吃的美食？福士蒼汰直言：「小籠包！台灣小籠包真的太好吃！」

福士蒼汰帥氣現身，笑容太迷人了。（記者陳奕全攝）福士蒼汰帥氣現身，笑容太迷人了。（記者陳奕全攝）

現年32歲的福士蒼汰曾演出過《假面騎士Fourze》、《今天不上班》、《明天，我要和昨天的妳約會》、《閃爍的愛情》等作品，去年與金宣虎、高允貞一同演出Netflix《愛情怎麼翻譯？》，引發熱烈討論。

福士蒼汰特別走下台，與粉絲近距離互動。（記者陳奕全攝）福士蒼汰特別走下台，與粉絲近距離互動。（記者陳奕全攝）

福士蒼汰特別下台問候粉絲。（記者陳奕全攝）福士蒼汰特別下台問候粉絲。（記者陳奕全攝）

福士蒼汰中文算是字正腔圓，喊道：「很高興來到台灣！」接下來用日文、中文夾雜發言，「我去年在台灣拍攝名為《花臉貓》的電影。」並表示對手演員韓寧日文台詞很多、說得很好，雙方有著很好的交流；此次非常開心能夠再次回到台灣，上次沒機會在台北101逛逛，這次能夠走在信義區，感受到台灣人滿滿的活力。

福士蒼汰擁有183公分的高挑身材。（記者陳奕全攝）福士蒼汰擁有183公分的高挑身材。（記者陳奕全攝）

福士蒼汰插口袋也好有型。（記者陳奕全攝）福士蒼汰插口袋也好有型。（記者陳奕全攝）

為配合活動宗旨，福士蒼汰以穿著西裝亮相，認為這是一件兼具正式、休閒的服裝，未來希望能夠挑戰花朵印製的服裝，被問到豹紋如何？福士蒼汰笑說：「我考慮一下。」提到會如何解釋紳士精神？福士蒼汰認為是剛柔並濟，「用柔的一面對待另外一半，用剛強的一面守護心愛的人。」

福士蒼汰眼神也好迷人。（記者陳奕全攝）福士蒼汰眼神也好迷人。（記者陳奕全攝）

福士蒼汰露出燦笑。（記者陳奕全攝）福士蒼汰露出燦笑。（記者陳奕全攝）

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