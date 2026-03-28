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娛樂 最新消息

CORTIS驚喜加持 惠婷抽到他的小卡遭爆臉都亮了

Tizzy Bac練團驚喜加持，惠婷收到「CORTIS提神禮物」。（相信音樂提供）Tizzy Bac練團驚喜加持，惠婷收到「CORTIS提神禮物」。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Tizzy Bac近來為了演唱會練團，全場曲目皆重新編曲，細節層層打磨，全力備戰。練團期間惠婷收到CORTIS的專輯當禮物，開心分享：「入坑CORTIS好一陣子，收到真的受寵若驚，好久沒有收到人家送我專輯了，一秒回到校園時代。」她笑說抽到的小卡是馬丁，讓心情瞬間亮起，在旁的前源也說：「臉色都變得明亮了。」

談起這場演唱會，團員各自給出極具個人風格的比喻，熱愛收藏水晶的惠婷形容這場演唱會就像「白水晶」，她表示：「白水晶是水晶之王，能量最純粹，也最有代表性，就很像這次的演出，把很多東西收斂之後，留下最核心的部分。」平時喜歡下廚的前源則笑說，這場演出更像一碗「柚子胡椒雞白湯拉麵」，「看起來清爽，但其實味道很濃、有層次，也會越吃越有感覺。」

Tizzy Bac為了演唱會練團。（相信音樂提供）Tizzy Bac為了演唱會練團。（相信音樂提供）

決定以acoustic形式呈現，Tizzy Bac回憶起一段影響深刻的對話，「之前跟許兄（貝斯手哲毓）聊到什麼是好音樂，他說『如果脫去華麗的編曲，它依然能觸動你，那就是好的音樂』！」因此這次他們選擇用更純粹的方式重新詮釋作品，「就讓我們把自己拆開，看看還剩下什麼」，讓歌曲回到最直接的情感狀態。

Tizzy Bac也透露，5月9日的演唱會作為「說出我的名字」這張專輯階段性的最終場，向一路陪伴的歌迷發出邀請：「如果你曾經在某一首歌裡停下來，這一場，或許會讓你停得更久一點。」門票將於3月29日開賣。

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