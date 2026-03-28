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娛樂 最新消息

柯文哲一審判17年 作家吳祥輝鐵口90歲才能參政

柯文哲26日被依違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，合併判處17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）柯文哲26日被依違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，合併判處17年徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕京華城案台北地院26日下午一審宣判，民眾黨前主席柯文哲被依違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，合併判處17年徒刑、褫奪公權6年。對此，知名作家吳祥輝今（28）日上午在臉書發文表示：「柯文哲的政治生命已經結束。」

吳祥輝說，好友問他柯文哲的判刑影響如何？他透過發文評論以下5點：

1。判得很好。宣告刑21年，合併執行刑17年。褫奪公權6年。很好的刑度。

2。褫奪公權是從刑，在主刑17年服完後，才開始計算褫奪公權。主刑假釋出獄還不算服完，所以柯文哲的政治刑期就是17年+6年=23年。所以如果二三審仍維持原判，柯文哲到約90歲才能參政。

3。法官用的罪證是210萬的以合法掩護非法的政治獻金，這個論罪使得柯文哲在貪污圖利罪，逃掉可能二十年甚至無期徒刑，但也讓柯文哲很難翻盤。

4。法院是國民黨開的，這句實情名言是當年的國民黨中央黨部秘書長許水德說的。理由有三，一是國民黨長期戒嚴，獨裁統治，想升官發財就要順從黨意。二是國民黨的組織深入產官學各種機構，連軍人法官都是國民黨籍。三是國民黨一黨獨大，從1945年接收，長期執政到2000年，長達55年。仰承國民黨黨意成為必須。 現在時代不同，早就解嚴啦，軍隊國家化 法官要退出政黨 都已實施多年，國民黨也失去中央執政權扁8+英8+賴2=18年。所以雖然法官檢察官仍有大量藍白屬性的，但總體而言，已經比較獨立開放。民進黨只執政18年，為時尚淺，法院要變成民進黨開的，恐怕還要等幾十年，或是根本就沒有回頭路了。

5。柯文哲最重的刑是貪污圖利，這是鐵板一塊。兩位主要的關鍵人物被判緩刑，就表示他們都已認罪，成為實質的污點證人，坦白從寬，犯後態度良好，簡單說人證俱在，這才是柯文哲狡辯無功的致命點。

6。政治講結果，法律問動機。同樣弄死人，車禍是過失致死，不是故意的，能和解就是輕罪。酒駕撞死人就不是意外，而是故意的蓄意的，因為喝酒不開車是法律規定，這種撞死人就是蓄意 能避免而不避免。義憤殺人財殺情殺謀殺就也不同。

柯文哲圖利京華城200億元以上，動機是什麼？動機捏？獨排眾議，非讓京華城多賺數百億，動機捏？只要是獨立自主的檢察官和法官，自由心證已成。動機捏？這不會是某個某幾個檢察官和法官的自由心證，這是常識性的普遍性的自由心證。

吳祥輝最後也做出結論，他表示：「無論從政治層面或法律層面，柯文哲的政治生命都已經結束，除非中國共產黨併吞台灣。民眾黨會再更大膽開門揖盜，引狼入室，這是人性和畜性的必然，依法解散民眾黨是維持台灣安全的優先課題之一。」

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