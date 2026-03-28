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娛樂 電影

星際火狐、皮克敏加入大亂鬥！《超級瑪利歐銀河電影版》驚喜滿滿

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》強勢回歸，帶來規模更升級的動作場面與笑料不斷的冒險旅程。更多驚喜角色也陸續曝光，包括由葛倫鮑威爾配音的「火狐麥克勞德」，這位來自任天堂的驚喜角色也將正式加入瑪利歐兄弟的宇宙。

葛倫鮑威爾為《超級瑪利歐銀河電影版》火狐麥克勞德配音。（UIP提供、組合圖）葛倫鮑威爾為《超級瑪利歐銀河電影版》火狐麥克勞德配音。（UIP提供、組合圖）

葛倫在個人社群宣布這個消息，他今年才主演黑色喜劇《豪門殺人指南》，去年則推出重啟版的《逃亡遊戲》。而如同《星際火狐》系列中的太空飛行員一樣，鮑威爾也曾在2022年的代表作《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」翱翔天際。

《超級瑪利歐銀河電影版》將帶領瑪利歐與路易吉飛向宇宙，克里斯普瑞特與查理戴回歸為兩人配音，安雅泰勒喬伊、傑克布萊克與基根麥可奇也分別再度聲演碧姬公主、庫巴與奇諾比奧。續集中也加入全新卡司，包括唐納葛洛佛聲演耀西、《奧本海默》班尼沙夫迪聲演庫巴 Jr.，以及「驚奇隊長」布莉拉森配音羅潔塔公主。

火狐麥克勞德也加入《超級瑪利歐銀河電影版》。（UIP提供）火狐麥克勞德也加入《超級瑪利歐銀河電影版》。（UIP提供）

「火狐麥克勞德」的加入雖令人驚喜，但眼尖的任天堂粉絲早已在先前釋出的預告中捕捉到他的身影。他是《星際火狐》動作遊戲系列的主角之一，同時也是任天堂格鬥遊戲《任天堂明星大亂鬥》的元祖角色之一。從初代開始，便與瑪利歐、路易吉與咚奇剛、耀西等角色一同登場之，後庫巴、碧姬公主、迪迪剛、羅潔塔公主與庫巴Jr. 等角色也陸續加入。

火狐麥克勞德並不是唯一跨界加入《超級瑪利歐銀河電影版》的《任天堂明星大亂鬥》角色，先前的預告中，也出現了色彩繽紛的皮克敏客串。《超級瑪利歐銀河電影版》將於4月1日在台上映，全台戲院、影城現正預售中。

《超級瑪利歐銀河電影版》終極預告：

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