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娛樂 電視

啦啦隊女神親自打飯！夢回校園生活曝最愛菜色

〔記者林欣穎／台北報導〕洋基工程籃球隊於今（28）日、明在新竹市立體育館舉辦「洋基FUN學園」主題週，「女神福利社」連兩日甜蜜開張，由洋基女孩親自為球迷打飯，化身最甜學園女神。

「洋基女孩」娜比大推「初戀酸甜組」的去骨檸檬雞排，崔洪邏則力挺炸雞組合「熱戀滿足組」，笑說：「在台灣每次比賽，都一定要吃場外的炸雞！」

飛飛（左起）、娜比、崔洪邏化身最甜學園女神。（洋基工程提供）飛飛（左起）、娜比、崔洪邏化身最甜學園女神。（洋基工程提供）

談到本次「女神福利社」，娜比難掩期待：「很期待這次活動，我們親自幫大家打飯，有種一起回到校園生活的感覺，準備好和我成為同學了嗎？」平時就喜歡泰式料理的她，也特別推薦「初戀酸甜組」的開胃組合，「希望大家都可以吃得開心、玩得開心，一起留下屬於我們的番外篇校園回憶！」

「熱戀滿足組」主打炸雞魅力，正中崔洪邏的喜好。她透露在韓國大約一個月會吃一次炸雞，但在台灣幾乎每場比賽都會品嚐場外美食，「台灣炸雞的胡椒香氣很有特色，和韓國偏濕潤的口感很不一樣！」

洋基工程籃球隊舉辦洋基FUN學園主題週「女神福利社」。（洋基工程提供）洋基工程籃球隊舉辦洋基FUN學園主題週「女神福利社」。（洋基工程提供）

飛飛也分享，在飲控之餘仍會適度放縱，「大概一個月會吃一次炸雞，畢竟快樂真的很重要！」談到銷量預測，崔洪邏笑說：「應該至少可以賣到80份吧！」飛飛則信心滿滿表示：「當然是目標全部完售！」

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