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娛樂 電視

65歲孫德榮喜當爸！3億遺產分配全曝光「他成財產繼承人」

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾一手打造「喬傑立娛樂」的65歲名經紀人「孫總」孫德榮，近日宣布人生重大決定，正式領養26歲的「阿哲」唯哲為養子並完成入籍，長期受膀胱癌與身體病變困擾的他，透露已委託律師處理高達3億元資產的生前分配，除了由養子繼承外，也將分給32位一路照顧、陪伴他的夥伴。

孫德榮在YouTube頻道「孫腫來了」公開認親過程，影片中他帶著團隊與唯哲拍攝一組具有儀式感的家庭照，並依照傳統進行奉茶認親儀式。孫德榮在鏡頭前表示，「各位，我們今天要來幹嘛？認乾兒子。」並笑說要看唯哲「怎麼跪」，因為按照古禮需跪著奉茶，自己接過茶喝下就等同正式認下這個孩子。

孫德榮（左）宣布收養26歲唯哲，遺產也將由養子繼承。（翻攝自臉書）孫德榮（左）宣布收養26歲唯哲，遺產也將由養子繼承。（翻攝自臉書）

孫德榮透露，26歲的唯哲原本是職業軍人，退伍後全心投入照顧行動不便的他，週一至週五都與他同住，生活起居細心照料。孫德榮坦言，未來財產將會分配給目前轉行擔任保險經紀人的唯哲，甚至也因此開始研究保單，希望替身邊照顧自己的夥伴也安排保障。

針對外界最關心的3億元資產去向，孫德榮表示，已透過律師規劃「生前遺囑」，名單共有32人受惠。據《TVBS新聞網》報導，多數人雖不姓孫，但只要曾照顧或陪伴過他，他都願意分享財產，每人至少可分到200萬元現金，部分姓孫的親戚則會獲贈價值約6000萬至7000萬元的房產。儘管喜獲養子，孫德榮卻也坦言健康狀況仍不穩定，近期出現2次心悸與1次嚴重暈眩，因此再度修改遺囑，甚至表明壽衣、遺照與墓地都已準備好，並請好友于美人協助處理牌位，希望人生能不留遺憾。

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