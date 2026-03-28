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（新碟快報）必收之選！神導諾蘭兩經典作鐵盒再現 蝙蝠俠對決金鋼狼邁入20年

《頂尖對決》集合克里斯汀貝爾（左）和休傑克曼上演魔術生死對決。（翻攝自IMDB）《頂尖對決》集合克里斯汀貝爾（左）和休傑克曼上演魔術生死對決。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導的2006年作品《頂尖對決》今年將邁入20週年，近期再推出UHD+BD三碟限定鐵盒版；同樣推出UHD+BD三碟限定鐵盒版的還有他2017年作品《敦克爾克大行動》，兩款鐵盒都非常值得入手，加入櫃子裡的收藏行列。

《頂尖對決》當年上映時雖然票房表現不算突出（4000萬美金預算、全球票房1.09億美金），但電影本身絕對是精彩萬分，也是不少影迷多年來敲碗可以大銀幕重溫的作品之一。當時諾蘭集合了剛合作完《蝙蝠俠：開戰時刻》的「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾，以及剛演完《X戰警》三部曲的「金鋼狼」休傑克曼上演魔術師的生死對決，同台演出的還有還沒以「黑寡婦」身分加入漫威電影宇宙的思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、「阿福」米高肯恩等人。

該片描述安杰（休傑克曼 飾）與波登（克里斯丁貝爾 飾）本是同門魔法新秀，兩人個性迥異，但各有所長。因為一次舞台上的意外事故使他們由朋友變成敵人，成為於公於私都是勢不兩立的死對頭。兩人開始千方百計想要識破對方戲法奧秘，在魔術的比拼中，一次次地陷入更深沉的險境。

《頂尖對決》推出UHD+BD三碟限定鐵盒版。（得利影視提供）《頂尖對決》推出UHD+BD三碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

UHD+BD三碟限定鐵盒版為UHD正片+藍光BD正片+藍光BD特別收錄，特收包括「導演筆記：克里斯多夫諾蘭之電影魔術－五段幕後花絮」、「《頂尖對決》之美術設魔計：膠捲」、「服裝與場景」、「幕後及海報藝術」還有「戲院預告」。

諾蘭2017年推出的《敦克爾克大行動》則是他首次執導二次世界大戰的題材，隔年更讓他首度入圍奧斯卡最佳導演，同時再度入圍最佳影片，不過一直等到2024年他才終於以《奧本海默》拿下最佳導演和最佳影片。

《敦克爾克大行動》以二次世界大戰為故事背景，當數十萬名英軍與盟軍被敵人的武力團團包圍，他們的背後只有冰冷的大海，而敵軍正從四方進逼，隨時可以一舉殲滅盟軍。敵軍利用大規模空襲的方式攻擊海灘上無處可躲、彈盡援絕的盟軍。為此，英國下令出動各式大小船隻，冒著猛烈的戰火，出發拯救盟軍。這是改變二次大戰結果的關鍵行動，也是塑造現今世界的決定性事件之一，希望是他們唯一的武器，存活就是勝利。

《敦克爾克大行動》UHD+BD三碟限定鐵盒版。（得利影視提供）《敦克爾克大行動》UHD+BD三碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

UHD+BD三碟限定鐵盒版同樣為UHD正片+藍光BD正片+藍光BD特別收錄，讓影迷見證諾蘭和他的製作團隊，在史詩般的旅程中重現了敦克爾克大撤退的奇蹟。具備大規模攝影機、創新視覺效果、歷史性的海空戰隊及動員眾多傑出的演員，克服驚人的挑戰，進而打造出一部精確、真實和令人振奮的觀影體驗。

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