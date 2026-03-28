北高雙刀流4場秒殺加開2場 盧廣仲愚人節前又有驚人之舉

〔記者陽昕翰／台北報導〕盧廣仲去年推出的全情歌專輯創下亮眼成績，不僅累積破億點擊，更橫掃二十餘座實體與串流排行榜冠軍，相隔8個月，他以「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」回歸，5月23、24日於高雄流行音樂中心開唱，7月10、11日在台北流行音樂中心演出，四場門票開賣一分鐘全數完售，今天宣布北高兩地各加開一場。

盧廣仲愚人節前夕推出新歌MV。（寬宏藝術x添翼文創提供）

延續驚人氣勢，盧廣仲四場演出門票開賣一分鐘內全數完售，主辦單位緊急宣布北高各加開一場，依舊引爆搶票熱潮。然而在正式開賣前，網路上已出現各種聲稱「保證有票」的詐騙訊息滿天飛，引發粉絲關注與不安。對此，盧廣仲除了感謝歌迷支持，也特別呼籲大家提高警覺、小心詐騙，並表示：「黃牛不要來，祝你笑開懷。」展現幽默的溫暖關懷。

請繼續往下閱讀...

在演唱會話題持續延燒之際，盧廣仲也於愚人節前驚喜推出《lost you twice》MV，以「愚人的愛」為主題，細膩唱出隨時間被拉長的思念與傷心。歌曲上線後立刻引發共鳴，歌迷紛紛留言：「難道是說我們會搶不到票兩次嗎？」將作品中的「失去」情緒延伸至搶票面的現實。

盧廣仲北高雙刀流演唱會完售宣布加場。（寬宏藝術x添翼文創提供）

盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流加演場門票將在4月2日上午10:00-10:30 以隊員證獨家優先購票，4月2日中午12:00小隊員序號優先搶購，4月8日中午12:00添翼售票全面啟售。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法