自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台灣隊令人感動！滅火器助攻《冠軍之路》破億出手了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團滅火器連續兩日在台北大巨蛋秀泰、高雄大遠百威秀舉辦電影《冠軍之路》包場活動，延續WBC世界棒球經典賽帶給球迷的感動，邀請球迷、樂迷再度回顧台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪下冠軍的精采歷程，滅火器團員大正、皮皮以及柯光也到場支持，希望趁勢助攻《冠軍之路》票房順利破億。

滅火器的柯光、皮皮以及大正一同出席觀影。（火氣音樂提供）滅火器的柯光、皮皮以及大正一同出席觀影。（火氣音樂提供）

滅火器受邀為《冠軍之路》創作電影主題曲《今天的我》，除了在電影中感動球迷，更成為2026世界棒球經典賽期間球迷傳唱的共同歌曲。主唱大正回憶當時的創作過程，「一開始是龍男（龍男·以撒克·凡亞思）導演來邀約的，我馬上就答應了，因為我是棒球迷！看初剪的時候我就哭了三四次，後來在散步回家的路上，我就決定一定要用第一人稱的視角寫歌，呼應電影裡每個人的心路歷程，透過歌曲把球員的心聲傳遞出來。總之我看完《冠軍之路》的心得都寫在《今天的我》裡面了，真的很感人。」

滅火器樂團上週甫結束大港開唱演出。（出日音樂提供）滅火器樂團上週甫結束大港開唱演出。（出日音樂提供）

在台北場的映前座談中，滅火器主唱大正、貝斯手皮皮以及鼓手柯光也特別出席和觀眾見面交流。談及這次舉辦《冠軍之路》包場活動的緣由，大正感性表示，是因為前陣子WBC世界棒球經典賽的台韓大戰令人熱血沸騰，雖然台灣隊在前兩戰對上澳洲、日本表現不盡理想，但是從迎戰捷克隊開始，一直到對戰韓國隊拿下勝利，台灣隊面對逆境的精神令人佩服與感動。

滅火器與粉絲開心包場看電影。（火氣音樂提供）滅火器與粉絲開心包場看電影。（火氣音樂提供）

大正表示：「我喜歡『棒球凝聚這座島上所有人』的這件事情。看 WBC 時我想起了《冠軍之路》，我們可以透過這部作品，看到世代傳承中感人的精神，也會了解原來台灣的棒球走到今天有多麼不容易。作為創作電影主題曲的樂團，總會有一種特殊的參與情感，也希望能為《冠軍之路》的破億之路推一把。」他更笑說「本人參與許多電影，從來沒有一部有破億的，所以這是我最接近的一刻！」

皮皮也分享：「我之前就花錢買票看《冠軍之路》了，大家都說會哭，但我沒有哭，不是因為它不好哭，是因為我很堅強。其實從電影前幾幕開始，熟知台灣棒球歷史的球迷應該都很有感觸，回顧我們輸過的某些比賽，這次贏下 12 強冠軍真的是不得了。新一代的球員在場上，而教練團也是以前的台灣隊，所以這世代傳承的意義很重大。」柯光則說：「我其實比較像是一個棒球小白，但其實上次 WBC 台韓之戰我真的看得非常緊張刺激！聽說《冠軍之路》哭點也很多，請大家準備好衛生紙。」

除了以音樂力挺台灣棒球以外，滅火器也開啟「攻蛋之路」，驚喜宣布即將於7月18日首度舉辦台北小巨蛋演唱會，團員誠摯邀請所有樂迷一起買票進場，見證他們成團26年來的重大里程碑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中