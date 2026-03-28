台灣隊令人感動！滅火器助攻《冠軍之路》破億出手了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團滅火器連續兩日在台北大巨蛋秀泰、高雄大遠百威秀舉辦電影《冠軍之路》包場活動，延續WBC世界棒球經典賽帶給球迷的感動，邀請球迷、樂迷再度回顧台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪下冠軍的精采歷程，滅火器團員大正、皮皮以及柯光也到場支持，希望趁勢助攻《冠軍之路》票房順利破億。

滅火器的柯光、皮皮以及大正一同出席觀影。（火氣音樂提供）

滅火器受邀為《冠軍之路》創作電影主題曲《今天的我》，除了在電影中感動球迷，更成為2026世界棒球經典賽期間球迷傳唱的共同歌曲。主唱大正回憶當時的創作過程，「一開始是龍男（龍男·以撒克·凡亞思）導演來邀約的，我馬上就答應了，因為我是棒球迷！看初剪的時候我就哭了三四次，後來在散步回家的路上，我就決定一定要用第一人稱的視角寫歌，呼應電影裡每個人的心路歷程，透過歌曲把球員的心聲傳遞出來。總之我看完《冠軍之路》的心得都寫在《今天的我》裡面了，真的很感人。」

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滅火器樂團上週甫結束大港開唱演出。（出日音樂提供）

在台北場的映前座談中，滅火器主唱大正、貝斯手皮皮以及鼓手柯光也特別出席和觀眾見面交流。談及這次舉辦《冠軍之路》包場活動的緣由，大正感性表示，是因為前陣子WBC世界棒球經典賽的台韓大戰令人熱血沸騰，雖然台灣隊在前兩戰對上澳洲、日本表現不盡理想，但是從迎戰捷克隊開始，一直到對戰韓國隊拿下勝利，台灣隊面對逆境的精神令人佩服與感動。

滅火器與粉絲開心包場看電影。（火氣音樂提供）

大正表示：「我喜歡『棒球凝聚這座島上所有人』的這件事情。看 WBC 時我想起了《冠軍之路》，我們可以透過這部作品，看到世代傳承中感人的精神，也會了解原來台灣的棒球走到今天有多麼不容易。作為創作電影主題曲的樂團，總會有一種特殊的參與情感，也希望能為《冠軍之路》的破億之路推一把。」他更笑說「本人參與許多電影，從來沒有一部有破億的，所以這是我最接近的一刻！」

皮皮也分享：「我之前就花錢買票看《冠軍之路》了，大家都說會哭，但我沒有哭，不是因為它不好哭，是因為我很堅強。其實從電影前幾幕開始，熟知台灣棒球歷史的球迷應該都很有感觸，回顧我們輸過的某些比賽，這次贏下 12 強冠軍真的是不得了。新一代的球員在場上，而教練團也是以前的台灣隊，所以這世代傳承的意義很重大。」柯光則說：「我其實比較像是一個棒球小白，但其實上次 WBC 台韓之戰我真的看得非常緊張刺激！聽說《冠軍之路》哭點也很多，請大家準備好衛生紙。」

除了以音樂力挺台灣棒球以外，滅火器也開啟「攻蛋之路」，驚喜宣布即將於7月18日首度舉辦台北小巨蛋演唱會，團員誠摯邀請所有樂迷一起買票進場，見證他們成團26年來的重大里程碑。

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