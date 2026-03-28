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娛樂 電視

秀場爆賺「身上都是現金」 白冰冰合體向娃曝驚人收入

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週「紅白戰經典國寶之夜」，邀請到秀場主持國寶康弘以及秀場女神向娃，兩個人一出場合唱《胭脂馬拄到關老爺》最後一句歌詞向娃躺在康弘懷裡，康弘樂到直呼喊：「感謝冰姐的安排，好久沒這麼爽了！」

陽帆（左起）、向娃、康弘、白冰冰錄製節目。（民視提供）陽帆（左起）、向娃、康弘、白冰冰錄製節目。（民視提供）

向娃笑說太開心，以前作秀天天跟康弘在一起工作，大概有30年沒這樣合作了，白冰冰提到自己以前剛出道，都會在向娃汐止的家練唱「卡拉OK」，向娃媽媽都會準備好吃的招待大家，還會一起唱加碼跳舞。

向娃（左）、康弘暌違30年再合作。（民視提供）向娃（左）、康弘暌違30年再合作。（民視提供）

被問到媽媽現況？向娃說媽媽已經92歲，兩人還住在一起。回憶湧上心頭的白冰冰加碼爆料，當年大家北中南巡迴作秀，都是用現金支付費用，一去三個月回家身上全都是滿滿的現金，白冰冰甚至笑說：「回家小孩都突然會叫媽媽了！」

向娃在節目上高歌。（民視提供）向娃在節目上高歌。（民視提供）

向娃提到日前搭計程車時候，司機跟她說好想看他們當年秀場的風采，看到觀眾還念念不忘秀場表演，節目上與康弘加碼演唱《五月的花》，並盛裝與麗小花、蔡亞露演唱《我的心裡只有你沒有他》，女神風采依舊魅力驚人。在草屯經營歌廳的康弘，78歲的他依舊喊「喉嚨癢」會去唱幾首，提攜後輩的他與明亮、曾瑋中合唱《重逢＋無情的電影票》。

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