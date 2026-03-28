血肉果汁機制霸美國喊出台灣 官方盛讚：你絕對不會忘記的樂團

〔記者陽昕翰／台北報導〕2026美國南方音樂節圓滿落幕，包括洪佩瑜、someshiit 山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山等台灣音樂人在「Taiwan Beats Showcase」接力演出，活動結束血肉果汁機更以頭條版面登上SXSW社群，被官方譽為「你絕對不會忘記的樂團」，著名龐克與金屬雜誌Rock Sound也以影音專題記錄下當晚演出回顧。

血肉果汁機一上台，現場觀眾便把場館塞爆。（Young Team Productions提供）

血肉果汁機一上台現場觀眾便把場館塞爆，吸引大批媒體到場，觀眾席隨著歌曲不斷衝撞，將演出氣氛拉到最高點，在演唱帶有臺灣傳統民俗文化元素的歌曲《誕辰＋虎爺》時，血肉果汁機在台上高喊：「We are from Taiwan! 台灣是一個很美麗、值得喜愛的國家，歡迎大家來臺灣！」演出結束前血肉果汁機也以英文自信表示：「如果你覺得時間過太快，那表示我們的演出非常好看！」

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拍謝少年帶來經典歌曲送給在德州打拚的台灣人。（Young Team Productions提供）

第一次來到美國演出的洪佩瑜，在演出前便興奮表示，能有機會來到這裡演出實在超越想像，謝謝音樂的魔力帶著自己走到這麼遠的地方，在現場演唱多首最新專輯《開 Still Moving》歌曲，在台上感性地說：「我很榮幸可以成為 Taiwan Beats Showcase 的一份子。」她也特別演唱英文曲目《Passenger Side》，浪漫溫馨的氣氛乘著奧斯汀的夜色一起獻給當地歌迷。

洪佩瑜特別選唱英文曲目。（Young Team Productions提供）

二次入選SXSW的拍謝少年於午夜時分壓軸登場，帶來《噪音公寓》、《歹勢中年》等歌曲點燃現場舞台，拍謝少年在演唱《你愛咱的無仝款》前以英文向觀眾分享：「很開心能夠在 SXSW 演出，這裡大概是世界上擁抱最多元的音樂和人，以及各種文化交流碰撞的音樂節，即便我們有些不同，但我們都對音樂擁有一樣的愛與熱情。」

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