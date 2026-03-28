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娛樂 最新消息

賭王2千金相差29歲罕同框 同父異母姊妹情深

賭王何鴻燊三房女兒何超蓮（左）與二房長女何超瓊感情極佳。（香港星島日報）賭王何鴻燊三房女兒何超蓮（左）與二房長女何超瓊感情極佳。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與二房長女何超瓊，這對同父異母的姊妹雖然年齡相差29年，平時生活也鮮有交集，但二人私下感情極佳。

近日何超蓮激罕分享與姊姊何超瓊親密合照並寫下：「Lovely night with姐姐，開心。」字裡行間流露出對姊姊的喜愛和當晚愉快心情。

從曝光照片中可見，2姊妹都為這次聚會精心打扮，狀態極佳。近年多走成熟幹練風格的何超蓮，在何超瓊身邊彷彿變回小女孩，笑容燦爛又放鬆。在其中一張照片中，她更少女心大發，對著鏡頭嘟嘴賣萌，顯得俏皮可愛，當晚她身穿鮮豔紅色西裝外套，內搭白色襯衫，配上設計感十足的金色耳環，造型時尚又不失活力。

賭王2千金相差29歲罕同框 同父異母姊妹情深兩人3年前曾公開合照，左為何超蓮，雖然相差29歲還同父異母，卻長得很像。（香港星島日報）

何超蓮身旁的何超瓊則一貫優雅高貴，身穿一襲墨綠色晚禮服，露肩設計盡顯其白滑細緻的肌膚和優美的肩頸線條，雖然已屆63歲，但保養得宜風采依舊，氣質出眾，散發強大氣場。

姊妹倆溫馨合照曝光後，迅速引來大批網友留言，並將焦點放在驚人相似度，紛紛表示，「她倆雖然不是同一個媽，但長得好像」、「2個人長得真像啊」，認為她們是「最像的兩個」，有人更一針見血指出「都像爸爸，2位大美人」，一致認為繼承父親優良基因。

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