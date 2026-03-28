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娛樂 電視

劈腿男入伍求復合！瑤瑤慘遭兵變淪工具人

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊、黃豪平主持《戀愛熊天秤》，最新一集討論「分手後到底該不該復合？」自認是超級「戀愛腦」的來賓瑤瑤分享，她曾被男友兵變的慘痛戀情。

瑤瑤對分手前任幾乎從不婉拒復合要求，但也因此有慘痛回憶，瑤瑤說:「某前任男友因為劈腿而分手，他入伍前夕回頭來求和，當時我正參加《我愛黑澀會》小有名氣，男友希望讓長官看到「藝人女友」來探視，沒想到，這段復合最後卻演變成利用。」

熊熊（左起）、瑤瑤、張立東、黃豪平錄製節目。（戀愛熊天秤提供）熊熊（左起）、瑤瑤、張立東、黃豪平錄製節目。（戀愛熊天秤提供）

原來當時瑤瑤的現身，讓男友在軍中備受關照甚至轉任文書處理，卻也因此有更多時間天天跟別的女生網聊，最後男生退伍前再度提分手，瑤瑤自嘲：「竟然有女生被兵變？不都是男生被兵變嗎！」

面對男女復合心態，熊熊坦言回顧年少時感情上會吃回頭草，多半當時的心態是帶著一點不甘心，內心抱著「你是不是還是覺得我比較好？」才接受復合，黃豪平則認為男生則是容易出現「原來我是可以拯救她的人」的想法，張立東說多數人願意復合是因為「習慣」，重新適應新關係太麻煩，瑤瑤深表贊同，她認為人往往只記得住美好回憶，時間一久，不愉快的自動被抹去記憶，所以才容易在前任回頭時一時動搖，黃豪平笑說:「所以好馬不吃回頭草，沒事別亂吃。」

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