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娛樂 電視

蔣萬安亂入《綜藝玩很大》當外援！吳宗憲突虧女星恍惚失神

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲帶領的《綜藝玩很大》來到大家熟悉的台北錄影，吳宗憲表示，雖然台北是許多人居住的地方，但大家真的了解它嗎？本周將揭開台北市的神秘面紗，帶領大家一探大巨蛋、台北101以及士林夜市、林安泰古厝等知名觀光景點。其中，台北市長蔣萬安以一身輕裝驚喜現身，化身「最強外援」加入遊戲關卡，讓吳宗憲也大喊：「真的是大家的偶像」。

蘿莉塔（左）玩到「靈魂出竅」遭吳宗憲猛虧。（綜藝玩很大提供）蘿莉塔（左）玩到「靈魂出竅」遭吳宗憲猛虧。（綜藝玩很大提供）

此次賽制考驗藝人對大眾運輸的熟悉度，參賽者必須帶著悠遊卡，善用捷運、公車及YouBike等交通工具穿梭於台北街頭完成關卡。兩隊陣容勢均力敵，黃隊由「KID」林柏昇領軍，帶領蘿莉塔、UNA與楊晨熙；黑隊則由姚元浩帶領潘映竹、王宣與雨婷迎戰。

蔣萬安（中）化身最強外援。（綜藝玩很大提供）蔣萬安（中）化身最強外援。（綜藝玩很大提供）

為了在街頭尋找一絲線索，黑隊姚元浩直言：「我們黑隊唯一能勝出的就是速度、跑步！」帶著隊員們在台北街頭全力狂奔，穿梭求勝。這場體力與智力的雙重考驗也讓藝人們吃盡苦頭，雙方火藥味十足，姚元浩突然大喊KID你瘋了，讓氣氛升溫。黃隊的蘿莉塔因為玩得太過投入、消耗大量體力，在吳宗憲提問時竟呈現恍惚狀態，被吳宗憲當場笑虧：「怎麼結婚後變得一副失神的樣子！」KID更是毫不留情地點頭認同。

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