《戲說》女神岑珍嫁女兒！陳小菁、呂嘉興「變色龍夫妻」斷聯10年大團圓

呂嘉興（右）與陳小菁（左）合影。（呂嘉興提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾經在《戲說台灣》擔綱多部單元劇女主角的岑珍，近來於台中林酒店舉辦豪門婚禮。她身穿華服、佩戴價值百萬的珠寶驚豔出場，原以為是她重返螢幕，沒想到竟是為了歡送愛女出嫁。這場私密婚宴邀來演藝圈重量級好友，包含「戲說一姐」陳小菁、資深演員呂嘉興、製作人邱秀英、導演許立坤及金牌化妝師楊一林，現場宛如大戲開鏡般熱鬧。

岑珍開心嫁女兒，戴百萬珠寶首飾驚艷全場。（呂嘉興提供）

岑珍開心嫁女兒，戴百萬珠寶首飾驚艷全場。（呂嘉興提供）

與岑珍有著15年深厚交情的呂嘉興透露，兩人初次合作是在《男女真情事件》，當時身為新人的岑珍雖然遲到，卻開著白色賓士接送，還貼心準備滿車零食，讓呂嘉興瞬間消氣。最狂的是，岑珍參觀完他在中和的住宅後，隔天竟直接掏錢買下同棟房當鄰居。呂嘉興感性表示，岑珍極重義氣，認識多年從沒讓他出過一毛飯錢，只要好友有難，他絕對隨傳隨到。

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岑珍開心嫁女兒，戴百萬珠寶首飾驚艷全場。（呂嘉興提供）

陳小菁（右）與岑珍（左）自拍。（呂嘉興提供）

婚宴另一大焦點是呂嘉興與陳小菁的「世紀重逢」。兩人當年在大熱劇《台灣變色龍》飾演男女主角「陳義慶」與「洪荷花」，演完夫妻後竟超過十年未見。呂嘉興大讚如今貴為八點檔女神的陳小菁氣色極佳、人氣爆棚，卻仍抽空參加喜宴，足見岑珍的超強人脈。

呂嘉興（右）與岑珍（左）合影。（呂嘉興提供）

呂嘉興（右）與岑珍（左）合影。（呂嘉興提供）

岑珍（前排右二）嫁女兒，陳小菁（前排右）、呂嘉興（後排右）及製作人邱秀英、導演許立坤及金牌化妝師楊一林齊聚，現場宛如大戲開鏡般熱鬧。（呂嘉興提供）

這場婚禮促成了《戲說》劇組的溫馨聚會。化妝師楊一林專程從金門飛到台中，提前一天進駐酒店為岑珍打點造型；導演許立坤與製作人邱秀英也在席間熱絡交流。當主持人介紹這群「台灣戲劇大咖」時，現場賓客情緒高漲，尖叫聲不斷，將婚宴氣氛推向最高潮。

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