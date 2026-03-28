周杰倫《太陽之子》30幅名畫全解密 2幕女主角竟是同一人
〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫推出新專輯《太陽之子》，同名主打歌MV點擊數已經突破830萬次，MV中致敬30幅名畫也引起網友熱烈討論，現在導演廖人帥也親自解密，讓大家知道出現那些名畫。
不是靠著AI，《太陽之子》讓名畫「活起來」靠的是選角，逼真演出名畫經典一幕，廖人帥公佈，選用名畫包括：
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1.不安全的公寓 The Unsafe Tenement - 1858
詹姆斯·惠斯勒 James McNeill Whistler
2. 灰與⿊的協奏曲,藝術家⺟親肖像 Whistler's Mother - 1871
詹姆斯·惠斯勒 James McNeill Whistler
3.⾺拉之死 La Mort de Marat- 1793
雅克·路易·⼤衛Jacques-Louis David
《太陽之子》選用名畫終於解鎖。（翻攝自YouTube）
4. 尼古拉斯·杜爾博士的解剖學課The anatomy lesson of Dr. Nicolaes Tulp- 1632 / 林布蘭Rembrandt
5.但丁和維吉爾 Dante et Virgile - 1850
威廉·阿道夫·布格羅 William-Adolphe Bouguereau
6.蒙娜麗莎 Monna Lisa- 1507
李奧納多·達文西Leonardo da Vinci
7.象徵虛空的靜物畫 Vanitas Still Life- 1625
彼得・克萊茲（Pieter Claesz）
8. 奧菲莉亞Ophelia- 1851
約翰·艾佛雷特·米萊John Everett Millais
9. 吻 Der Kuss - 1908
古斯塔夫·克林姆（Gustav Klimt）
《太陽之子》出現許多名畫場面。（翻攝自YouTube）
10.夢魘 The Nightmare - 1781
亨利‧富塞利於 Henry Fuseli
11. 安德洛瑪刻哀悼赫克托耳 Andromache Mourning Hector - 1783
雅克-路易·大衛 Jacques-Louis David
12.埃及豔后之死 Death of Cleopatra
1796
讓-巴蒂斯特·勒尼奧Jean-Baptiste Regnault
13. 頹廢的年輕人Decadent young man- 1899
拉蒙·卡薩斯Ramon Casas
14. 燃燒的六月 Flaming June- 1895
弗雷德里克·雷頓 Frederic Leighton
15. 強喬托發現保羅與法蘭切絲Gianciotto Discovers Paolo and Francesca- 1819
尚·奧古斯特·多米尼克·安格爾 Jean Auguste Dominique Ingres
16.女神遊樂廳的吧檯Un bar aux Folies Bergère- 1882
愛德華．馬內 Édouard Manet
17. 夜鷹（夜遊者）Nighthawks - 1942
愛德華．霍普 Edward Hopper
18.向日葵Sunflowers- 1888
文生．梵．谷 Vincent Van Gogh
19.記憶的堅持 The Persistence of Memory- 1931
薩爾瓦多·達利 Salvador Dalí
20.夜間咖啡館 Le Café de nuit - 1888
文生．梵谷 Vincent Van Gogh
21.自助餐廳Automat- 1927
愛德華．霍普 Edward Hopper
22.吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像Self-portrait with bandaged ear and pipe- 1889
文生．梵谷 Vincent Van Gogh
23.奧維爾教堂The Church at Auvers- 1890
文生．梵谷 Vincent Van Gogh
24.版畫畫廊Print Gallery - 1956
莫里茨·科內利斯·艾雪 M. C. Escher
25.畫廊 Gallery- 1946
莫里茨·科內利斯·艾雪 M. C. Escher
26.樓梯之家House of Stairs- 1951
莫里茨·科內利斯·艾雪 M. C. Escher
27.天使與惡魔 Angels and Demons-1941
莫里茨·科內利斯·艾雪 M. C. Escher
28.神曲Paradiso Canto
保羅•古斯塔夫•路易•克里斯多佛•多雷Gustave Doré
29.圓極限IV （天堂和地獄） Circle Limit IV （Heaven and Hell） - 1960
莫里茨·科內利斯·艾雪 M. C. Escher
30.埃及豔后之死 the death of cleopatra- 1892
雷金納德·亞瑟Reginald Arthur
此外，其中兩幅畫的女主角是同一人扮演，由網紅Cleo Luden擔任，她談到以前就自己扮過名畫「奧菲莉亞」的女主角，這次當然努力爭取角色，另外在「吻」當中的女主角也是她扮演的。