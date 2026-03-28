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娛樂 最新消息

曾登《鑑識英雄》！李昌鈺本色演出震撼劇組 鑑識橋段「零NG」

國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲。（資料照）國際知名鑑識專家李昌鈺於美國辭世，享壽87歲。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕享譽國際的法醫鑑識權威李昌鈺博士，於27日在美國辭世，享壽87歲。消息傳出後，引發學界與司法界廣泛關注與哀悼。李昌鈺一生投入刑事鑑識工作，憑藉科學方法與縝密推理，參與偵辦多起國際矚目案件，被譽為推動現代鑑識科學發展的重要人物之一。

在專業之外，李昌鈺亦曾跨界參與影視製作，為台灣戲劇《鑑識英雄》系列提供指導與演出。他於2019年參與《鑑識英雄II正義之戰》，以本色出演的方式詮釋鑑識專家角色，並在拍攝過程中親自示範專業流程。劇組人員回憶，他對細節要求嚴謹，拍攝相關場景時幾乎一次到位，展現深厚功力與職人精神。

李昌鈺與台灣淵源深厚，過去多次受邀來台協助重大案件鑑識工作，提升社會對科學辦案的重視，也因此成為家喻戶曉的人物。他的專業形象不僅影響司法實務，也啟發影視創作與年輕世代對鑑識領域的關注。

晚年期間，他仍持續參與公共事務與專業推廣。2022年，他受邀參與法醫職場實境節目《初入職場的我們·法醫季》，在節目中擔任見證角色，分享自身破案經驗。儘管年事已高，仍以清晰思路與熱忱態度與年輕學員交流，展現對鑑識科學的長期投入。

隨著李昌鈺辭世，外界普遍認為，這不僅是一位專家的離去，更象徵一個時代的告別。他在科學、司法與教育層面的貢獻，將持續影響後世，成為難以取代的重要典範。

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