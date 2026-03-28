歲月不敗美人！ 55歲最美港姐李嘉欣被野生捕獲

李嘉欣（右）2008年與富商許晉亨結婚後，逐漸淡出演藝圈。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕有「最美港姐」之稱的港星李嘉欣2008年與富商許晉亨結婚後，逐漸淡出演藝圈，2人結婚至今已18年恩愛如昔，現年55歲李嘉欣依舊維持凍齡最佳狀態。

李嘉欣近日被香港民眾在其居住東半山頂級豪宅「曉廬」偶遇，當天她雖然身穿樸素的運動服，全身星味十足氣質滿滿，而李嘉欣一個細微的舉動，讓目擊港民大讚她盡顯豪門家教與修養。

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港媒報導，李嘉欣與許晉亨結婚後育有1子，過著幸福美滿的家庭生活，夫妻在香港知名豪宅「曉廬」住了多年，這次被民眾在該豪宅門外巧遇，目擊者分享當天李嘉欣剛走下車，正準備步行返回家裡。

有港民近日在李嘉欣半山超級豪宅外撞見大美人。（香港星島日報）





目擊港民說，李嘉欣當天一改平日出席名媛聚會時的華麗裝扮，打扮十分隨性。從照片可見，她頭戴一頂白色棒球帽，將一頭金髮紮成馬尾，身穿淺灰色連帽衣，下半身搭配黑色貼身瑜伽褲和粉色運動鞋，背著簡約背包，一身裝扮十分簡約。

即便穿著平民，李嘉欣星味依舊無法掩蓋，憑藉172公分高䠷模特兒身形和完美體態比例，讓她在路人中鶴立雞群，氣質滿滿，不少人看完曝光照片後大讚李嘉欣保養得宜，年過半百雙腿依舊纖細修長，完美印證「歲月不敗美人」說法。

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