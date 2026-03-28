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歲月不敗美人！ 55歲最美港姐李嘉欣被野生捕獲

李嘉欣（右）2008年與富商許晉亨結婚後，逐漸淡出演藝圈。（香港星島日報）李嘉欣（右）2008年與富商許晉亨結婚後，逐漸淡出演藝圈。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕有「最美港姐」之稱的港星李嘉欣2008年與富商許晉亨結婚後，逐漸淡出演藝圈，2人結婚至今已18年恩愛如昔，現年55歲李嘉欣依舊維持凍齡最佳狀態。

李嘉欣近日被香港民眾在其居住東半山頂級豪宅「曉廬」偶遇，當天她雖然身穿樸素的運動服，全身星味十足氣質滿滿，而李嘉欣一個細微的舉動，讓目擊港民大讚她盡顯豪門家教與修養。

港媒報導，李嘉欣與許晉亨結婚後育有1子，過著幸福美滿的家庭生活，夫妻在香港知名豪宅「曉廬」住了多年，這次被民眾在該豪宅門外巧遇，目擊者分享當天李嘉欣剛走下車，正準備步行返回家裡。

歲月不敗美人！ 55歲最美港姐李嘉欣被野生捕獲有港民近日在李嘉欣半山超級豪宅外撞見大美人。（香港星島日報）

目擊港民說，李嘉欣當天一改平日出席名媛聚會時的華麗裝扮，打扮十分隨性。從照片可見，她頭戴一頂白色棒球帽，將一頭金髮紮成馬尾，身穿淺灰色連帽衣，下半身搭配黑色貼身瑜伽褲和粉色運動鞋，背著簡約背包，一身裝扮十分簡約。

即便穿著平民，李嘉欣星味依舊無法掩蓋，憑藉172公分高䠷模特兒身形和完美體態比例，讓她在路人中鶴立雞群，氣質滿滿，不少人看完曝光照片後大讚李嘉欣保養得宜，年過半百雙腿依舊纖細修長，完美印證「歲月不敗美人」說法。

 

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