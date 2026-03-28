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FEniX陳峻廷武訓課「全身散掉」 洗澡才知全是傷：碰到水刺痛

〔記者李紹綾／台北報導〕「Vin」黃嘉楷、蔡雨涵、陳峻廷、洪暐、夏浦洋、邱勝揚、唐立杰、潘永安日前出席踢帕娛樂出品的《危城兄弟》開鏡儀式，祈求拍攝順利，現場氣氛熱絡，也為這部集結新生代演員的作品揭開序幕。

夏浦洋（左起）、陳峻廷、洪暐、黃嘉楷、蔡雨涵在《危城兄弟》各自擔綱重要角色，守護、救贖彼此。（踢帕娛樂提供）夏浦洋（左起）、陳峻廷、洪暐、黃嘉楷、蔡雨涵在《危城兄弟》各自擔綱重要角色，守護、救贖彼此。（踢帕娛樂提供）

「Vin」黃嘉楷、蔡雨涵飾演男女主角，首次參與戲劇演出就演主角，兩人坦言壓力不小，但更多的是期待。為了快速培養默契，兩人透過戲劇課逐漸熟悉彼此，甚至曾私下進行「深度交流」，向對方分享十個自己「不為人知的秘密」。被問及內容是否勁爆，蔡雨涵笑說：「秘密之所以是秘密，當然不能說，我不會出賣Vin的。」黃嘉楷在一旁連聲附和，展現兩人之間的好默契與信任。

黃嘉楷（左）、蔡雨涵（右）首次演戲就擔綱男女主角，既緊張又期待。（踢帕娛樂提供）黃嘉楷（左）、蔡雨涵（右）首次演戲就擔綱男女主角，既緊張又期待。（踢帕娛樂提供）

談及對《危城兄弟》的期待，黃嘉楷、蔡雨涵除了希望在演技上有所突破外，也笑稱「顏值表現」同樣是重點，不約而同表示希望自己能被拍得好看，連這一點都展現出十足默契。

《危城兄弟》有大量動作戲碼，主演群在開拍前特別進行武術訓練。陳峻廷回憶訓練過程直言：「當下只覺得很喘，回家洗澡才發現全身都是擦傷，有些地方碰到水還會刺痛。」唐立杰則笑說，原以為平時有運動基礎，武訓課應該不難，沒想到練完幾乎「全身散掉」，直呼是前所未有的體驗。潘永安透露，一群熟識的演員一起訓練反而激起好勝心，每個人都拿出全力對抗，更笑稱自己曾在練習中被黃嘉楷甩飛一圈半，「明明知道是練習，大家還是不想輸」。

《危城兄弟》開鏡。（踢帕娛樂提供）《危城兄弟》開鏡。（踢帕娛樂提供）

作為踢帕娛樂出品之作，《危城兄弟》全數主演皆來自公司旗下。洪暐表示，能有這樣的機會相當難得，相較過往作品，這次更有一種集結大家力量共同完成作品的興奮感。夏浦洋則分享，這是首次與公司多位藝人共同演出，彼此熟識讓對戲過程更加靈活有趣，也能反覆討論、調整角色至最舒適的狀態。他笑說：「很期待嘗試比實際年齡更小的角色，還能叫弟弟們一聲『哥』，讓快30的我可以暫時逃避年齡。」

邱勝揚（左起）、潘永安、唐立杰出席《危城兄弟》開鏡，三人劇中為反派組合。（踢帕娛樂提供）邱勝揚（左起）、潘永安、唐立杰出席《危城兄弟》開鏡，三人劇中為反派組合。（踢帕娛樂提供）

此次在劇中飾演反派的邱勝揚表示，這已是他第三次挑戰反派角色，希望能呈現不同層次的詮釋，「不只是壞人，也希望觀眾能看到角色背後的故事」，同時他也笑說，期待未來有機會能演出正派角色。

導演姜秉辰對這群新生代演員給予高度肯定，表示：「從前期籌備就能感受到大家的企圖心，連武訓課都非常積極，整個劇組都被這股熱情感染。」他也期待《危城兄弟》最終能呈現出一部兼具情感與張力的精彩作品。

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