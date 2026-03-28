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娛樂 最新消息

飯可以不吃，衣不能不買！ 章小蕙拜金有一套

「香港第一拜金女」是外界對章小蕙刻板印象。（資料照）「香港第一拜金女」是外界對章小蕙刻板印象。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕前B嫂、62歲香港名媛章小蕙過去曾被外界封為「香港第一拜金女」，年初受訪罕談及與前夫、香港資深影星鍾鎮濤的婚姻往事，坦言至今仍感到後悔最放不下的，是一對子女未能在完整家庭中成長。

作家黃大米日前提及章小蕙多年前在北京接受節目訪談，「當時她跟阿B已經離婚，輿論對她很不以為然，她低調沒回應太多，也沒對前夫口出惡言，媒體希望捕捉到她潦倒落魄，她永遠光鮮亮麗盛裝出門。」

黃大米說，章小蕙的人生金句是：「飯可以不吃，衣不能不買。」因她身上除了名牌外，也貼滿了「敗家」、「拜金」，「剋夫」標籤，對此，章小蕙還有一句金句：「never complain, never explain（永不道歉，絕不解釋）。」對章小蕙來說，就是把自己做好，時間會證明一切，用一貫優雅貴氣的神情說：「路還很長，不用急。」

此外，黃大米也提及章小蕙在紛紛擾擾中提筆寫專欄、開服飾店，創造出自己的事業，「出生優渥的她，即便在在負債負債2.5億和官司纏身的日子，還是有著品味上堅持」，黃大米說，章小蕙的個性有一點很值得大家學習，就是敢爭取機會。

而黃大米也推崇章小蕙在香港專欄，是自己去談來的、要來的，「當年她跟阿B結婚時，主動聯絡從來不相識的楊凡導演，希望由他掌鏡，拍出漂亮的婚紗照」，這作風讓黃大米相當欽佩，「想要什麼，就去爭取的個性，不會因為自己的身分、自己的身處的情況而限制住求生、求好的態度。」

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