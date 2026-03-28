舞蹈名師KIMIKO被咒去死 硬起來霸氣反擊

「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號，更是人人稱羨創業家，27日發文曝遭無名人士匿名恐嚇長達17年，對方寄信罵她長相，咒罵「為什麼不去死」，還歧視她出身地，但她選擇勇敢面對。

KK透故臉書發文表示，有位酸民花17年不斷寄匿名信到她出現的每個角落，包括教室與經紀公司櫃檯，信的開頭幾乎都是刺耳的咒罵，如「你為什麼不去死」、「不值得活在這個世界上」，更

恐怖的是，騷擾者巨細靡遺記錄KK的生活點滴。

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不論是照片還是去過地方，都能化作惡意信件，對方信中更充滿對KK出身地的歧視，騷擾者多次恐嚇「滾回屏東」、「屏東人沒有資格在台北生存」。

面對長期受折磨，KK選擇報警處理，並表示自己來自屏東，現在努力生活創業，也結婚了，「我活得好好的。他說我不值得活在這個世界上，但我還在這裡。因為，沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。」並藉自身經驗，向同樣有類似遭遇的粉絲喊話：「你不需要替他的人生負責，你只需要繼續，好好地，活著。」

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