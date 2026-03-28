接棒TWICE！NMIXX宣布來台「開萬人專場」 粉絲暴動：終於等到了

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團NMIXX宣布7月11日唱進高雄巨蛋，將舉辦專場演唱會的消息曝光後，讓許多台灣粉絲興奮直呼：「終於等到了！」成為近期韓流演出市場焦點之一。

NMIXX去年才在臺北大巨蛋開球，如今宣布7月11日登上高雄巨蛋開唱。（DJB提供）

官方27日公開「NMIXX 1ST WORLD TOUR」最新巡演海報，除了原定於3月至4月展開、橫跨歐洲與北美的巡演行程外，也宣布亞洲加場，其中台灣高雄站與曼谷、新加坡、香港及東京最終站同步曝光。回顧過去在台灣的活動，NMIXX曾多次參與拼盤演唱會與粉絲見面會，2025年4月更登上臺北大巨蛋進行開球表演，逐漸累積人氣，曝光度也明顯提升，因此被粉絲戲稱為：「很常來台灣的韓團！」

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相較過去多為活動或見面會形式訪台，NMIXX此次將會是完整的專場演唱會，場地選擇在高雄巨蛋，更可容納約1.5萬人，然而近期韓流團體在台演出熱度不減，師姐團TWICE前腳才剛登上臺北大巨蛋開唱，如今NMIXX也宣布南下高雄舉辦專場，象徵團體在亞洲市場的人氣仍持續攀升，同時更讓大批台灣粉絲迫不及待，摩拳擦掌等著售票資訊出爐。

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