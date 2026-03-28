精選近百部全球優質兒童影片！第12屆台灣國際兒童影展盛大開幕

〔記者許世穎／台北報導〕由公共電視主辦的「2026第12屆台灣國際兒童影展」（TICFF）於昨（27）日起至4月3日在台北信義威秀影城、美麗華影城盛大登場，昨正式宣告展開一連8天的電影盛宴！今年以「Tiffi 開箱事務所」為主題，邀請大、小朋友來到電影院打開故事驚喜箱。首屆以雙場地舉辦，更推出每場皆有映後座談，提供「孩子人生中第一個影展」 的最佳體驗。

「2026第12屆台灣國際兒童影展」昨盛大開幕。（公視提供）

本屆影展由榮獲2024塔林黑夜影展Just Film單元最佳影片獎的《寫給自己的那本書》揭開序幕，本片以生動靈活的運鏡，描繪主角妮娜透過文字的書寫，觀察省思、學會成長的意義，也真正的認識自己，呼應今年影展主題「Tiffi 開箱事務所」，帶著孩子一起開箱自己的成長故事。閉幕片則選自榮獲2024盧卡諾影展選映的《滑板公園防衛隊》，以經典的敘事模式呈現孩子勇於挑戰大人的觀點。開閉幕片皆透過高潮迭起的精采故事，為孩子揭開生命的驚喜並帶來溫暖的感動。

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公視董事長胡元輝表示：「每一屆『台灣國際兒童影展』對公視而言都像是一份精心準備的禮物，對孩子來說，走進影廳、銀幕一亮，就是他們『開箱世界、了解自己』的時刻！對家長而言，90分鐘的觀影時間不只是給孩子的娛樂，更是一個跟孩子『深度對話』的好機會。看完電影，聽聽孩子的想法，你會發現他們的開箱心得，往往比大人還要精彩！」

「2026第12屆台灣國際兒童影展」開幕片《寫給自己的那本書》。（公視提供）

策展人郭菀玲表示：「本屆影展集結來自72個國家、共92部作品，於威秀與美麗華影城兩大場地推出，合計59個場次，規模盛大。本屆徵件數量超過1,400件，破歷屆收件紀錄，並邀集逾30位評審，新增預審階段，確保每部作品都能獲得充分觀看與討論。策展上，本屆特別強化『適合幼兒觀賞的場次』，針對4至8歲幼齡觀眾增加片單，並推出更多中文配音版本，讓幼兒更易融入故事。」

本屆國際評審之一，柏林影展Generation新世代單元策展人Sebastian Markt表示：「參與本屆評審來台北期間，在書店發現一本書令我深受啟發，其精神恰與影展理念相呼應—『電影擁有照亮世界的力量』，尤其是從兒童視角出發時更顯珍貴。優秀的兒童影像作品正提供了一種『截然不同的思考方式』，讓孩子不必依循既定框架認識世界，而是透過『想像力』去感知與詮釋，期待邀請觀眾共同觀賞各國影片。」

「2026第十二屆台灣國際兒童影展」閉幕片《滑板公園防衛隊》。（公視提供）

台灣國際兒童影展邁入第22年，持續策畫精選各國好片之餘，今年更聚焦兒少議題如情緒、家庭、生命、成長、想像力等。本屆影展開幕茶會更特別邀請兒童評審團公布影展會外得獎名單，展現「以兒童為主題」的獨到觀點。最終國際競賽得獎名單將於4月2日公布。

本屆影展更首次攜手新北市美術館探索基地推出「新美Fun映」活動，於3月27日同步開展。為了體現新美館鼓勵創作實驗、倡議永續價值的理念，並呼應新美館園區豐富的自然生態，本次影展以「環境永續、藝術文化、生命教育」為主題，規劃10個單元輪流播映。除精選歷屆「台灣國際兒童影展」的優質短片外，更加入影展長期推動的「小導演大夢想工作坊」影像教育計畫成果。現場以繽紛活潑且具沉浸感的空間設計，營造親子共賞的輕鬆氛圍，引導觀眾在觀影過程中理解不同文化樣貌與多元價值，激發創意與想像力，探索無邊無界的未知與想像。

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