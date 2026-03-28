日本創作歌手5月來台開唱！須田景凪期待台灣街景、美食

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手須田景凪驚喜宣布展開「須田景凪 TOUR 2026 "GLIMMER" in 台北」，這是他出道以來首次舉辦亞洲單獨公演，台北場將於5月30日於Legacy Taipei登場，他表示這是人生第一次來台，非常期待與台灣歌迷相見。

須田景凪出道以來，首次舉辦亞洲單獨公演「GLIMMER」。（雅慕斯娛樂提供）

海外演出延續同名巡演企劃，官方同步公開《GLIMMER》主視覺，本次巡演主題 「GLIMMER」 意為「微光」，象徵在黑暗之中仍能看見希望的一道光。透過音樂與現場演出，須田景凪將以充滿層次的聲響與細膩情緒，描繪出屬於他的光與影的世界。

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須田景凪對於即將到來的首次台北之旅相當期待，表示一直對台北無論是街景還是美食都相當有興趣，也很期待親身體驗，並希望大家能推薦他可以去走走的地方或是好吃的在地美食。

須田景凪將於5月31日首度來台開唱。（雅慕斯娛樂提供）

而須田景凪的最新單曲《リベラ》（ Libera ）已於各大數位平台上架，歌曲以人際關係中的束縛與自由為主題，帶有節奏感的編曲呈現複雜情緒。該曲同時作為東京電視台深夜劇《我們是壞壞理髮師》片頭曲，由中島步與草川拓彌共同主演。

「須田景凪 TOUR 2026 "GLIMMER" in 台北」將於5月30日（六）在Legacy Taipei開唱，票價為均一價新台幣2700元，本週六（3月28日）中午於遠大售票全面啟售，更多詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

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