金獎編劇傾力打造！蜜雪兒菲佛時隔38年《麥迪遜河谷》再飆戲寇特羅素

〔記者許世穎／綜合報導〕由《怒火邊界》、《赴湯蹈火》奧斯卡提名編劇泰勒謝里丹，傾力打造的全新影集《麥迪遜河谷》，集結奧斯卡提名影后蜜雪兒菲佛與金球獎提名影星寇特羅素領銜主演，堪稱謝里丹迄今最私密細膩的作品。故事橫跨兩個截然不同的世界——蒙大拿州壯麗原始的自然景觀與曼哈頓繁華喧囂的都市風貌，藉此展現家人之間深刻動人的羈絆。

蜜雪兒菲佛（左）與寇特羅素時隔38年於《麥迪遜河谷》再續前緣合作演夫妻。（CATCHPLAY+ 提供）

該劇帶領觀眾深入克萊伯恩一家的生活，他們揮別陰霾籠罩的紐約，遷往蒙大拿州中心地帶，在壯闊山河的懷抱中，展開一段告別過去、修復自我的溫情旅程。儘管一家人深陷命運風雨，仍在大自然的洗禮與純粹的愛之中，逐漸找回重新站起來的力量，走向療癒的新篇章。同時也是蜜雪兒和寇特繼1988年經典電影《破曉時刻》後，時隔38年再度同台。

請繼續往下閱讀...

蜜雪兒菲佛（左）於《麥迪遜河谷》在家人的陪伴下走出傷痛。（CATCHPLAY+ 提供）

《麥迪遜河谷》由泰勒謝里丹、大衛C格拉瑟、約翰林森、亞特林森、羅恩柏克爾、大衛哈特金、鮑伯雅里、克莉絲汀娜亞歷珊卓沃羅斯、麥可佛里曼、蜜雪兒菲佛、寇特羅素與凱斯考克斯共同擔任執行製作。其中沃羅斯亦親自執導首季全六集，影集已於CATCHPLAY+正式上架，並於每週五更新。

《麥迪遜河谷》中文預告：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法