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娛樂 電影

十幾隻活蟑螂竄出！林暉閔慘遭霸凌被問：小強還夠不夠？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕林暉閔、邵奕玫在靈異驚悚片《祭弒》飾演兄妹，現年28歲的林暉閔挑戰「降齡」演出18歲高中生，除了天生童顏，更在聲音共鳴下足苦功，甚至與一群「活蟑螂」近距離對戲；而膽小怕鬼的邵奕玫為詮釋中邪狀態，竟發展出「騎機車尖叫」的獨門練嗓法，展現極高專業度。

林暉閔《祭弒》與數十隻蟑螂近距離對戲。（威視電影提供）林暉閔《祭弒》與數十隻蟑螂近距離對戲。（威視電影提供）

曾在《緝魂》有驚人表現的林暉閔，此次在《祭弒》飾演高中生長子「家勇」。面對與實際年齡相差十歲的角色，他坦言起初對演出單純青澀感有些壓力，為此特別運用聲音課所學，透過調整發聲位置達到「回春」效果：「平常我說話共鳴較沉，上戲時我會把共鳴往上拉，讓聲音聽起來比較浮、比較年輕。」

邵奕玫為練習《祭弒》中邪狀態，邊騎機車邊放聲大笑與尖叫。（威視電影提供）邵奕玫為練習《祭弒》中邪狀態，邊騎機車邊放聲大笑與尖叫。（威視電影提供）

除了外在調整，片中一場校園霸凌戲為求逼真，劇組找來十幾隻「活蟑螂」，林暉閔回憶，為了怕蟑螂四處亂竄，美術組事先將牠們裝在玻璃罐中「搖暈」後再倒進書包，雖然自認不怕蟑螂，但他仍直呼：「倒下去那瞬間，我真的起了雞皮疙瘩，工作人員邊倒邊問：『夠不夠？』」更驚人的是，開拍時林暉閔將外套從書包拿出，幾隻蟑螂順勢爬出，他仍若無其事地繼續演出，甚至將手伸進滿是蟑螂的水盆中搓洗。敬業表現讓飾演父親的莊凱勛大讚：「他是個很認真的小孩，Action的時候毫無保留地梭哈，爆發性極強。」

邵奕玫《祭弒》中邪神情與動作戲表現亮眼。（威視電影提供）邵奕玫《祭弒》中邪神情與動作戲表現亮眼。（威視電影提供）

林暉閔在《祭弒》降齡演高中生，提高聲音共鳴成功降齡。（威視電影提供）林暉閔在《祭弒》降齡演高中生，提高聲音共鳴成功降齡。（威視電影提供）

曾在《刻在你心底的名字》嶄露頭角的邵奕玫（米米），這次在《祭弒》中表現同樣亮眼。極度怕鬼的她，為了融入角色情境，開拍前鼓起勇氣惡補恐怖片，卻因此嚇到整週失眠。為練習中邪時的慘叫與詭異笑聲，她竟開發出獨門練嗓法，騎機車到工業區空曠路段，一邊奔馳一邊放聲大笑與尖叫。她笑說：「在家裡不能這樣叫，怕嚇到家人。」對於邵奕玫此次的突破性演出，導演邱晧洲給予高度評價：「雖然她外型給人嬌小可愛的印象，但詮釋附身時的神情和動作戲表現極佳，尤其是她的眼神，讓驚悚氛圍更添說服力。」《祭弒》將在4月30日上映。

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