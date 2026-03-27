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蕾哈娜住家驚傳槍擊！女連開20槍「涉謀殺未遂拒認罪」最重恐判終身監禁

蕾哈娜住家驚傳槍擊案。（美聯社）蕾哈娜住家驚傳槍擊案。（美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國際天后蕾哈娜（Rihanna）位於美國加州比佛利山莊的豪宅日前驚傳遭槍擊！涉案女子疑似從街道對面連續開火，遭依謀殺未遂等罪名起訴，25日出庭時當庭否認犯行，案件後續將進入司法審理程序，若罪名成立，最重恐面臨終身監禁。

蕾哈娜的豪宅近日遭一名女子從街道對面朝住處開火，子彈甚至擊穿牆壁，當時她與男友速可達硬漢（A$AP Rocky）及家人都在屋內，所幸未造成任何傷亡，但牆面留下明顯彈孔。警方隨後鎖定嫌犯，逮捕來自美國佛羅里達州奧蘭多的35歲女子奧提茲（Ivanna Lisette Ortiz）；檢方指出，當時嫌犯疑似朝豪宅開火約20槍，犯後逃逸到洛杉磯一處停車場落網。

隨後，警方在奧提茲的車內發現突擊步槍與假髮，懷疑曾試圖變裝躲避追緝。案件進入司法程序後，奧提茲25日身穿囚服出庭，面對包含謀殺未遂、持半自動武器攻擊，以及向住宅、車輛開槍等共14項罪名，當庭全數否認。法官駁回奧提茲降低保釋金的請求，維持187.5萬美元（約6000萬台幣），並限制在案件審理期間不得從事工作，若最終罪名成立，最高可能面臨終身監禁。

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