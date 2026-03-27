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娛樂 亞洲

3男星爆現身陪酒KTV 傳「2500可帶出場」全網炸鍋

指劉昊然（左）、郭麒麟等3位男星到商K的影片在中國網路瘋傳。（翻攝自微博）指劉昊然（左）、郭麒麟等3位男星到商K的影片在中國網路瘋傳。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國娛樂圈再爆風波！出身德雲社的郭麒麟、剛奪獎的劉昊然，以及「時代少年團」成員嚴浩翔，竟被爆現身有女服務生陪酒的KTV。相關影片近日在微博瘋傳，甚至曝光「1200陪唱、2500可帶出場」價碼，瞬間引爆全網熱議，留言區直接炸鍋。

一段流出的影片中，可見疑似嚴浩翔的黑衣男子身旁坐著露腿女子，氣氛曖昧，他還拿著麥克風對另一頭喊「郭麒麟哥」，而畫面中另一名男子則被指神似劉昊然。爆料者語帶嘲諷直指：「嚴浩翔不必遮遮掩掩了」，更讓話題火速延燒。

圖左的黑衣男子被指稱是「時代少年團」成員嚴浩翔。（翻攝自微博）圖左的黑衣男子被指稱是「時代少年團」成員嚴浩翔。（翻攝自微博）

3人被點名現身的場所，被指是有女服務生陪酒的「商K」。一名自稱酒店工作人員的網友更爆料，該場所為酒店外包的KTV，並公開價碼：1200元人民幣（約新台幣5500元）可陪唱，2500元人民幣（約新台幣11500元）甚至能將人帶出場，細節曝光讓網友全看傻。

其中形象衝擊最大的，莫過於身為偶像的嚴浩翔，不僅被點名，還被放大檢視一舉一動；而劉昊然則因近期深陷與女星周冬雨未婚生子風波，再次捲入爭議，被中國網友質疑其身分敏感，若涉違規恐影響甚大。

劉昊然今年3月15日才奪下第19屆亞洲電影大獎「AFA新世代獎」獎座。（翻攝自IG）劉昊然今年3月15日才奪下第19屆亞洲電影大獎「AFA新世代獎」獎座。（翻攝自IG）

面對輿論壓力，劉昊然火速發出律師聲明強硬反擊，強調將追究造謠責任；郭麒麟也親自回應，表示聚會地點是在朋友家的私人別墅，並非商務KTV，呼籲外界停止不實傳言。不過此說法卻遭部分網友酸爆：「朋友家裝潢是KTV風格嗎？」

嚴浩翔是影片中唯一的偶像，透過公司出面反駁，影片為虛假內容。（翻攝自IG）嚴浩翔是影片中唯一的偶像，透過公司出面反駁，影片為虛假內容。（翻攝自IG）

至於嚴浩翔所屬的時代峰峻公司也發聲明澄清，表示行程時間與影片不符，內容為虛假訊息，並已著手蒐證，將採取法律行動。

目前郭麒麟、劉昊然承認「在朋友家的私人別墅聚會」，但這場「陪酒KTV疑雲」已經讓3位男星形象全面陷入風暴中心。

郭麒麟是德雲社少班主，家教十分嚴格，爆出商K疑雲，恐嚴重打擊形象。（翻攝自微博）郭麒麟是德雲社少班主，家教十分嚴格，爆出商K疑雲，恐嚴重打擊形象。（翻攝自微博）

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