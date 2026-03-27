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娛樂 音樂

Ozone隊長無懼寒流下海 全身濕透冷到狂發抖

〔記者陽昕翰／台北報導〕Ozone隊長周祖安推出個人單曲《不想再讓你哭》，他透露收到DEMO就非常喜歡，第一時間與Ozone成員分享，大家都給他最大的支持和鼓勵。他在MV中化身帥氣的白馬王子，不畏寒流直接下海拍到全身濕透，冷到不自覺發抖。

周祖安無懼寒流入海拍攝MV。（索尼提供）周祖安無懼寒流入海拍攝MV。（索尼提供）

為了找到最適合的聲音狀態，周祖安在錄音室磨了3天，每天錄音超過10小時，錄了超過一百多軌，終於順利完成，他開心說：「這首歌的成品對我來說，是超過100分的！」歌曲融合抒情搖滾與旋律饒舌的心碎療癒情歌，以層層堆疊的編曲鋪陳情緒，描述一個在愛裡跌跌撞撞的人，終於學會珍惜與守護的心聲。

周祖安透過溫柔而坦白的語氣，唱出許多人在感情裡最真實的模樣，在迷霧般的不安與不確定之中，仍選擇牽著彼此的手，一步一步往前走。

周祖安發行個人單曲。（索尼提供）周祖安發行個人單曲。（索尼提供）

敬業的他從得知要開始籌備歌曲的視覺和MV後，即刻展開瘦身計畫，靠著健身、多喝水和5日斷食法，一口氣瘦下5公斤，容易水腫的他笑說：「下顎線回來了。」不過瘦身期間適逢過年，所有的年菜美食，他都只能吃一兩口；年假和家人出遊，去了很多口袋美食名單餐廳，他都只能看著家人吃，不敢多碰。

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