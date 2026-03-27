她拍了台積電紀錄片領獎 導演蕭菊貞扼腕：我沒買到

名導萬仁出席第6屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕名導萬仁今天（27日）出席第6屆「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」，對於先前不慎重摔導致頭部「裝入鈦金屬」一事，他坦言所幸整體康復狀況很好，愛妻蘇明明爆料他仍天天熬夜，不過身體很硬朗。半導體紀錄片《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞獲得「楊士琪紀念獎」，自嘲明明拍了台積電紀錄片，結果沒買到股票，眼看著股票一路往上漲，讓她好扼腕。

半導體紀錄片《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞獲得「楊士琪紀念獎」。（記者陳奕全攝）

傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮今天在國家影視聽中心舉行，董事長褚明仁表示：「很開心這個活動已經邁入第六年，每年都邀請到這些公協會、好朋友們一起推選當年度的傑出工作者，意義重大。國家影視聽中心不只是典藏、保存這些台灣文化遺產，也希望能提供一個平台感謝這些幕後從業人員。」

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國家影視聽中心董事長褚明仁很開心傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮已經邁入第六年。（記者陳奕全攝）

「年度影視聽遺產保存貢獻獎」由影視聽中心褚明仁董事長（左）頒給麥寮拱樂社劇團創辦人陳澄三先生的兒子陳忠義先生（右）。（記者陳奕全攝）

典禮第一個獎項「年度影視聽遺產保存貢獻獎」，由影視聽中心褚明仁董事長頒給麥寮拱樂社劇團創辦人陳澄三先生的兒子陳忠義先生。1956年陳澄三先生領軍麥寮拱樂社參與歌仔戲電影、全台首部35釐米台語片《薛平貴與王寶釧》拍攝，寫下台灣電影史新頁。為感謝陳澄三先生將拱樂社演出的歌仔戲電影膠卷、劇本與廣播錄音盤帶等文物捐給影視聽中心（時稱國家電影資料館），及其對台灣電影的貢獻，特邀其子陳忠義先生代表父親與拱樂社獲頒「年度影視聽遺產保存貢獻獎」。

陳忠義先生代表父親陳澄三與拱樂社獲頒「年度影視聽遺產保存貢獻獎」。（記者陳奕全攝）

陳忠義表示：「這些文物對歌仔戲、對整個影視產業的發展過程，我相信是很珍貴的資料。由國家來照顧這些文物，一定會發揮它們應有的價值，讓未來想研究歌仔戲的專家、學者能有歷史紀錄可以參考。」《薛平貴與王寶釧》的上映迄今已屆邁入70週年，「年度影視聽遺產保存貢獻獎」也呼應影視聽中心全年度強打台語片七十週年系列活動「寶島特產：世界ê台語片」。

導演萬仁（左）擔任頒獎人，將「楊士琪紀念獎」頒發給紀錄片導演蕭菊貞（右）。（記者陳奕全攝）

今年的楊士琪紀念獎頒給紀錄片導演蕭菊貞，並由當年拍攝《蘋果的滋味》，受惠於楊士琪記者報導「削蘋果事件」的導演萬仁擔任本屆頒獎人，別具意義。萬仁導演表示：「楊士琪記者當年寫了一般人不敢報導的新聞，在那個時代是很不容易的。而她在報導完隔年就過世，我特別懷念她。」

紀錄片導演蕭菊貞多年來的影像作品展現對台灣土地的熱愛。（記者陳奕全攝）

今年延續楊士琪精神的蕭菊貞導演，多年來的影像作品展現對台灣土地的熱愛，在歷史夾縫中挖掘故事、完成記憶傳承。她獲獎時表示：「夠在這個時刻，從萬仁導演手中接到獎項心中很激動。」她回憶在2002年拍攝《白鴿計畫─台灣新電影20年回顧》的時候，就從影人訪問中記錄到楊士琪記者為電影創作者爭取權利的始末。「現在我在教學生，每年都會重複講台灣新電影。當年有楊士琪記者及這群年輕憤青導演們，他們爭取創作到的自由是多麼珍貴。沒想到現在我竟然能得到這個獎！謝謝你們當年的努力、堅持，讓我到現在還能繼續拍、繼續創作。」

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