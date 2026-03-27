姚淳耀40歲迷惘請教老婆！潘客印拍電影「好像生小孩」

國家影視聽中心舉行「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕國家影視聽中心主辦「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」今天（27日）舉行，姚淳耀今天受邀為編劇吳洛纓頒發「傑出編劇工作者」獎，肉眼可見相當緊張，他稱自己雖然主持過金鐘獎，但頒獎比主持人還緊張，笑說演戲還是自己的舒適圈。

姚淳耀（左）今天受邀為編劇吳洛纓（右）頒發「傑出編劇工作者」獎。（記者陳奕全攝）

姚淳耀過去參演數部由吳洛纓創作的作品，包括邪教犯罪影集《我願意》，姚淳耀回想起當初才剛拿下金鐘戲王，希望能拓展戲路，剛好遇上了這部作品，當時吳洛纓為幫他進入角色，要他學打鼓、現代舞、探戈。被問到是不是種折磨？姚淳耀笑說：「是很豐富的學習。」近期姚淳耀稍作休息，不過他坦言進入40歲開始思考未來的路，難免有些迷惘、低潮，不諱言有找太太深聊。記者打趣問道，手握多張台積電股票的他或許能以投資股票為主業，姚淳耀幽默反駁，強調不管如何，還是想要做好演員這份工作。

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姚淳耀表示不管如何，還是想要做好演員這份工作。（記者陳奕全攝）

吳洛纓獲獎後感性致詞回應表示編劇是一個很有趣的工作。（記者陳奕全攝）

吳洛纓獲獎後感性致詞回應：「編劇是一個很有趣的工作，我們把別人的人生寫得很完整，但面對我們自己的人生，卻像在開盲盒。編劇常常在懷疑自己，這個角色有辦法說服人嗎？這個故事到底有沒有人要聽？但當你靈光一閃，文字已經變成一場戲在你面前播放，不寫太可惜了。」她表示：「這個獎對我來說是一個提醒，要繼續教、繼續寫，繼續誠實面對自己、繼續懷疑人生。」

中華民國電影導演協會將「最佳新導演獎」頒給潘客印。（記者陳奕全攝）

中華民國電影導演協會將「最佳新導演獎」頒給潘客印，潘客印導演人生第一部電影長片的作品《我家的事》不僅獲國內外影展的喜愛，更拿下第62屆金馬獎最佳改編劇本、最佳男配角兩項大獎。潘客印由頒獎人、執導破億國片神話《陽光女子合唱團》的林孝謙導演手中接下獎座，心情特別激動：「很開心可以獲得這個肯定，這是我第一座導演獎項。在創作的時候我都跟自己說，不要為獎項創作，不然電影不會好看！」他表示，「所以這個獎對我來說，就是有人拍拍我的肩跟我說『幹得好！』的感覺，而且拍我的肩的人，是一群導演。新導演能獲得任何獎項，一定要歸功於願意和你一起創作的團隊，這個獎是一個鳴槍開跑的信號，我期許自己繼續成為一個實力堅強的導演。」

潘客印（右）由頒獎人、《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左）手中接下獎座。（記者陳奕全攝）

潘客印接受聯訪，近期在拍廣告、剪廣告，同時持續創作電影，新作品聚焦在新住民二代的故事，目前還在修改劇本階段，他笑說還是偶爾會去客串影視作品，不過如果要光靠演戲吃飯，他自嘲：「那我會餓死！」去年結束電影《我家的事》的宣傳，他有一種很深的感受，「拍電影很像生小孩，小孩生回來沒辦法塞回去！」電影還是有很多國際影展的邀約，還有後續OTT平台的作業，要談電影收益可能還早。

潘客印透露新作品將聚焦在新住民二代的故事，目前還在修改劇本階段。（記者陳奕全攝）

至於這次拿到中華民國電影導演協會頒發的最佳新導演，潘客印笑說：「要讓一群導演頒這個獎，我覺得很不容易，就像男生覺得的帥才是真正的帥，我很開心，導演是很難的工作，德到這個肯定，有更多信心去學，這條路還很長。」

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