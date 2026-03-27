101垂直馬拉松報名秒殺 賈永婕鬆口「無法加開」：別罵我同事

賈永婕說，重直馬拉松開放報名後短短30分鐘內就宣告額滿，像在搶超紅演唱會。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101將於5月9日舉行「2026中國信託台北101公益垂直馬拉松」，沒想到一開放報名就掀起搶名額大戰。董事長賈永婕今（27）日在社群發文透露，3月20日開放報名後短短30分鐘內就宣告額滿，誇張程度讓她直呼：「像在搶一場超紅演唱會！」

不過真正讓她忍不住發聲的，是後續湧入的大量電話。由於許多人敲碗加開名額，她無奈表示今年無法加開，並罕見提前喊話：「請不要惱羞打電話來罵我的同事。」

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賈永婕得知有人沒報到名，希望加開，但為維護品質與安全，真的沒有辦法。（翻攝自臉書）

賈永婕進一步指出，往年都會因未繳費釋出部分名額，但今年情況完全不同，「大家都迫不及待手刀繳錢」，導致連釋出名額都沒有，創下歷年首見紀錄。

她也解釋無法加開名額的原因，是為了確保每位參賽者都有安全、優質的賽事體驗。對於未能報名成功的民眾，她表示理解，但也拜託大家不要將情緒發洩在第一線同仁身上。

賈永婕（中）故意賣關子，表示明年的台北101垂直馬拉松有意外亮點。（翻攝自臉書）

此外，賈永婕也不忘釋出利多，表示今年完賽禮包全面升級，包括跑衣、毛巾、獎牌及環保袋都再進化，並透露101也將推出全新周邊商品。她更賣關子表示，明年賽事還會有「一個很棒的亮點」，引發期待。

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