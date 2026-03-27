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娛樂 最新消息

英雄本色「張國榮女友」近照曝！ 「誤當小三」女兒也進演藝圈

朱寶意是很多4、5年級生心目中第一代「玉女掌門人」。（翻攝自YT）朱寶意是很多4、5年級生心目中第一代「玉女掌門人」。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友「Jackie」的息影女星朱寶意嗎？近期她因在個人IG放上一張自己在一旁當場記，且和導演吳宇森、演員張國榮、狄龍的4人同框照，再次喚起影迷回憶殺。近年略顯福態的她，看得出來崇尚「優雅老去」，但一張和正妹女兒的同框照，也間接掀起當年息影話題。

朱寶意（右一）在IG曬出她曾被臨時叫去當場記的畫面。（翻攝自IG）朱寶意（右一）在IG曬出她曾被臨時叫去當場記的畫面。（翻攝自IG）

可能是因為張國榮忌日（4月1日）將至，朱寶意前天突在個人社群發文，提及自己曾被導演吳宇森抓去做場記，間接讓大家想起這位昔日的玉女明星。她在IG寫下：

英雄本色！多美好的回憶！被導演吳宇森抓去做場記！開心的大家，開心的我❤️❤️❤️

朱寶意（左）在電影《英雄本色》飾演張國榮女友。（翻攝自YT）朱寶意（左）在電影《英雄本色》飾演張國榮女友。（翻攝自YT）

現年65歲的朱寶意，出生於台灣，十歲隨家人遠赴美國，成年後返台進入演藝圈，但沒多久就前往香港發展，清純脫俗的形象，是不少4、5年級生心目中的第一代「玉女掌門人」，即便息影多年，過往照片仍令無數影迷心動。

朱寶意除了周潤發及張國榮等多位巨星合作，也在《龍的心》飾演成龍女友，謠傳周潤發曾追求過她，但兩位當事人都沒視口承認過。

曾嘗試轉型性感路線的朱寶意，曾和湯鎮業在《心跳時刻》出演大膽床戲，後來更接拍三級片《聊齋之慾焰三娘子》，可惜兩部話題之作均未讓她的事業再創高峰。

但決定淡出影壇的她，情路也沒走得比演藝路順遂，一度和富商相戀「誤當小三」。

朱寶意（右）和女兒合照。（翻攝自YT）朱寶意（右）和女兒合照。（翻攝自YT）

和富商分手後，朱寶意獨力撫養女兒，如今女兒也逐步踏入演藝圈。女兒「恩慈」目前身兼平面設計師與模特兒，五官深邃、身形高䠷，乍看和朱寶意氣質有幾分神似網友看到母女倆的溫馨合照，紛紛大讚「女神基因」太強大，連女兒也是氣質美人呢！

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