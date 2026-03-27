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娛樂 最新消息

TWICE大巨蛋開唱 粉絲狂吃麻糬求生 營養師認證有效

TWICE台北大巨蛋演出，不少歌迷擔心自己錯過神曲。（資料照，Live Nation Taiwan提供）TWICE台北大巨蛋演出，不少歌迷擔心自己錯過神曲。（資料照，Live Nation Taiwan提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓天團TWICE登上台北大巨蛋開唱，現場萬人朝聖嗨翻天，但台下粉絲卻集體陷入一場「極限挑戰」，不是搶票，而是憋尿！

不少粉絲在社群崩潰發文：「這根本不是演唱會，是膀胱地獄！」、「開場30分鐘就開始想上廁所，但根本不敢動」、「走了就回不來，只能硬撐到最後一首！」

TWICE台北演唱會當天，現場人山人海。（資料照，記者鍾志均攝）TWICE台北演唱會當天，現場人山人海。（資料照，記者鍾志均攝）

更有人直言：「已經不是追星，是在跟膀胱對決」、「比搶票還難的是撐住不尿出來」，留言區一片哀號，掀起超強共鳴。為了撐完全場，粉絲們甚至祭出各種「求生術」，其中最瘋傳的就是「吃麻糬抗尿」。

營養師夏子雯也出面解釋，麻糬主要由糯米製成可讓尿液生成速度降低。（資料照，記者劉曉欣攝）營養師夏子雯也出面解釋，麻糬主要由糯米製成可讓尿液生成速度降低。（資料照，記者劉曉欣攝）

有網友分享經驗：「進場前先吃兩顆麻糬，真的比較不想上廁所」、「撐完整場奇蹟生還」、「麻糬救了我一命」，瞬間讓「麻糬」被封為追星界的神物。

對此，營養師夏子雯也出面解釋，麻糬主要由糯米製成，屬於支鏈澱粉，因為質地黏稠，在胃中停留時間較長，不僅容易產生飽足感，也會讓水分進入血液的速度變慢，間接讓尿液生成速度降低。

她進一步指出，吃麻糬時需要不斷咀嚼與消化，大腦忙碌之下會轉移注意力，加上粉絲入場前通常會刻意少喝水，進水量下降，自然尿意也會降低。

TWICE在台灣連續3天開唱圓滿落幕，歌迷也練成「全場不跑廁所」神功。（翻攝自IG）TWICE在台灣連續3天開唱圓滿落幕，歌迷也練成「全場不跑廁所」神功。（翻攝自IG）

不過她也提醒，若想避免演唱會中途崩潰，除了麻糬之外，也要避開咖啡、茶、酒精等利尿飲品，並在入場前先完成「清空行動」，飲水則採「少量多次」，才能安心撐完整場。

TWICE魅力實在太強，讓粉絲甘願挑戰人體極限，也讓不少人苦笑：「追TWICE之前，先訓練膀胱比較實在！」、「以後看演唱會要先做尿意管理」。

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