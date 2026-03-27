Ella Gross混血神顏太犯規 網狂刷：根本Jennie翻版

Ella Gross擁有精緻貓系混血顏，從童模蛻變為女團新星，顏值與氣場備受關注。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封為「南韓最正小學生」的德韓混血模特兒Ella Gross，近年正式完成從童星到偶像的轉型。她憑藉精緻立體的五官、高冷「貓系顏值」，以及神似Jennie的氣質迅速走紅，有「小Jennie」之稱。7歲便踏入模特兒圈的她，累積深厚時尚資歷，如今更以女團MEOVV成員身分出道，成為韓流與時尚圈的矚目新星。

Ella自帶氣場的「貓系大眼」與精緻立體五官，讓MAC對她印象深刻。（翻攝自IG）

在多元文化背景中成長的Ella，自帶鮮明個人風格與混血優勢，出道前即是時尚圈寵兒。隨著MEOVV曝光度攀升，她的妝容與穿搭也迅速成為粉絲模仿範本，其中最具話題性的，正是那種自然卻精緻的「立體混血顏」。不僅五官比例出眾，更關鍵在於底妝所營造出的乾淨與立體感，讓「像沒化妝卻更精緻」成為她的標誌。

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年僅17歲的Ella今年出任專業彩妝MAC品牌大使。（翻攝自IG）

今年，專業彩妝品牌M.A.C更宣布由年僅17歲的Ella出任品牌大使。她自帶氣場的「貓系大眼」與精緻立體五官，再度放大網友對其妝容細節的關注。粉絲們也不斷追問：究竟如何才能擁有像她一樣，精緻卻自然的「立體混血顏」？

Ella Gross標誌性的乾淨底妝，關鍵在於校色、遮瑕與提亮三步驟，打造自然立體的3D輪廓。 （翻攝自IG）

對此，M.A.C彩妝師也在社群大方公開「3D貓系混血顏」的打造關鍵，指出透過化妝技巧，同樣能塑造出如Ella般的立體輪廓。搭配「輪廓精雕系列」，從校色、遮瑕到提亮三大步驟，系統化建構臉部光影結構，呈現自然卻精緻的混血妝感。

神似Jennie 的氣質讓Ella Gross話題不斷，「小Jennie」稱號在粉絲間廣為流傳。 （翻攝自IG）

首先，以「超持妝24H調光校色液」作為打底，透過校正膚色不均，修飾黑眼圈與泛紅，讓肌膚回到乾淨透亮的狀態。接著使用「超持妝36H柔霧遮瑕液」，針對局部瑕疵進行精準修飾。其高遮瑕力搭配長效持妝科技，即使在高解析鏡頭下也能維持平滑無瑕。最後，以「超持妝3D立體修正液」進行提亮與輪廓修飾，在鼻樑、顴骨等部位精準打光，強化臉部結構與立體層次，打造出深邃的混血輪廓感。

隨著MEOVV出道，Ella妝容與穿搭成為Z世代爭相模仿的風格指標。 （翻攝自IG）

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