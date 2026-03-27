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日本AV最強洋將直指成人產業最大問題 坦言：AV男優實力不足

「日本AV最強洋將」洛夫喬伊指出AV男優的問題並非數量不足，而是實力不夠。（翻攝自X）「日本AV最強洋將」洛夫喬伊指出AV男優的問題並非數量不足，而是實力不夠。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「日本AV最強洋將」洛夫喬伊（June Lovejoy）出生於美國，回到日本後因受到職場性騷擾，乾脆改行當AV女優。根據外媒報導，日本AV產業產值高達200億美元（約新台幣6兆3千億元）卻面臨AV男優不足的問題。洛夫喬伊直指：日本AV男優的問題不在於人數多少，而是「有實力」的男優不夠用。

先前台灣AV達人曾發文指出，日本AV產業由70名男優支撐，但洛夫喬伊並不這麼認為，她直言雖然AV男優人數遠比女優少，但問題出在可靠、有實力的男優不夠。她以現況為例，現役AV男優年紀大約在40至60歲間，且行程滿檔，原因就在於：隨時可上陣。

洛夫喬伊強調一般男性其實並不具備當專業AV男優的條件。（翻攝自X）洛夫喬伊強調一般男性其實並不具備當專業AV男優的條件。（翻攝自X）

洛夫喬伊透露，每次出現AV男優人數不足的消息時，就有許多男性私訊她表示自己想要成為AV男優，幻想自己能夠成為日本AV救世主，但她認為一般男性對自己太有自信了，想成為日本AV男優必須擁有以下條件。

首先是語言能力，必須能說流利日語，才能在現場溝通無障礙；還要面對高壓，在整個攝影團隊注視之下也不受影響，自在地完成導演要求。洛夫喬伊指出最重要的一點是「必須放棄穩定職場工作」且AV男優收入不穩定，也是很大的問題。

洛夫喬伊強調，AV男優幾乎不可以NG，必須每次演出都必須讓大家滿意，絕非外界想像既爽又能賺錢的夢幻職業。

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