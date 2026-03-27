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娛樂 電視

中職3大啦啦隊踢館應戰！富邦女神「32撞」震撼SJ銀赫

〔記者林欣穎／台北報導〕由SUPER JUNIOR銀赫擔任MC的大型選秀節目《宇宙啦啦隊》賽事全面再升級，將迎來職業級試煉，節目祭出「職業啦啦隊舞台對戰」，特別邀請樂天桃猿、味全龍、富邦悍將三大熱門球團啦啦隊現身應戰。

《宇宙啦啦隊》成員們對上樂天桃猿啦啦隊。（緯來提供）《宇宙啦啦隊》成員們對上樂天桃猿啦啦隊。（緯來提供）

本集最掀高潮的，莫過於富邦悍將啦啦隊Fubon Angels帶來的高強度「32撞」演出。節奏密集、動作連發，對體力與核心都是極限考驗，但隊員們卻能在連續撞擊中維持笑容與活力輸出，展現驚人的職業水準。

銀赫挑戰經典的「32撞」。（緯來提供）銀赫挑戰經典的「32撞」。（緯來提供）

銀赫甚至忍不住親自嘗試，才短短幾下就直呼吃不消，笑說「心臟都跟著節奏狂跳」，也讓全場見識到這套動作的真實難度。神童則點出關鍵：「在這樣的強度下能邊笑邊跳，還能把能量傳出去，這才是職業啦啦隊。」一句話，道出宇宙啦啦隊女孩此刻所面對的目標。

富邦悍將啦啦隊帶來經典的「32撞」。（緯來提供）富邦悍將啦啦隊帶來經典的「32撞」。（緯來提供）

而在這場職業級舞台洗禮中，也悄悄出現驚喜插曲，當MC銀赫問樂天桃猿啦啦隊「如果只能選一位進樂天桃猿啦啦隊，要選誰?」其中一位宇宙啦啦隊女孩憑藉表現，被職業啦啦隊成員當場點名關注「對嘴很完整，舞蹈很認真」潛力備受看好，瞬間成為全場焦點。

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