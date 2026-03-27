孫芸芸女兒未婚生子 生父遭起底 竟曾和郭采潔同劇演出

疑似孩子生父的Jerry Li經常炫耀自己參加郭采潔主演的《遠大前程》演出。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時尚名媛孫芸芸26歲女兒廖思惟在澳洲未婚生子，引發熱議。一名自稱是「孩子爸」的男子近日跳出來揭露兩人交往細節，不僅曝光多張孕期與親密合照，卻只替自己打上馬賽克，讓網友看傻，怒批不尊重隱私，隨即展開肉搜。

Jerry Li曬出自己搭乘私人飛機的照片。（翻攝自小紅書）

原先外界盛傳該男子是「富二代」、「紅二代」，沒想到身分很快被起底。網友發現他名為Jerry Li，在澳洲黃金海岸從事飯店會員房銷售，並涉及私人飛機租賃業務，還常在社群曬搭乘私人飛機的照片，卻被質疑「根本不是自己的」，形象大翻車。

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該男子以「廖思惟孩子的爸是我」為題發文，曝光多張合照，包括廖思惟挺著孕肚在海灘散步，以及疑似一家三口在醫院的合影，畫面看似甜蜜，卻因處理方式引發反感。

以「廖思惟孩子的爸是我」為題發文的網友，只替自己做了馬賽克。（翻攝自豆瓣）

貼文曝光後，網友發揮「鍵盤柯南」實力，迅速挖出更多過往紀錄，甚至牽扯出娛樂圈。

根據資料顯示，Jerry Li過去曾懷抱演員夢，約10年前曾在郭采潔、佟麗婭主演的戲劇《遠大前程》中客串一角。雖然名義上是「客串」，實際上只是跑龍套，甚至未列入正式演員名單。

Jerry Li吹噓自己拍攝《遠大前程》事實上只是個龍套演員。（翻攝自小紅書）

此外，有網友翻出當年劇組聚餐照片，發現他也在其中，並曾與演員互動，不過目前相關微博內容已幾乎刪除。

整起事件持續延燒，對於男子是否真為孩子生父，及相關說法真實性，仍有待進一步釐清。

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