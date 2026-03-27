柯律辯「KP秀」票價8800成本7524 … 網心疼：原來TWICE、SJ賠錢表演

柯文哲律師指稱「KP秀」獲利極少，讓網友不禁也為自己的偶像抱不平。 （本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯文哲於2023年7月舉辦的「KP SHOW」演唱會門票收益，因未出現在柯文哲向監察院申報的「政治獻金」帳目裡，昨（26日）法院一審出爐，柯文哲因涉及貪污、公益侵占、背信等四罪，判處有期徒刑17年，褫奪公權6年。昨下午柯文哲律師隨即召開記者會，對判決提出質疑，強調「KP SHOW」演唱會門票一張8800元，光是成本（含場地、舞群、設備）就7524元，價差連一倍都不到，怎麼會是政治獻金。

這段記者會影片，隨即在threads傳散開來了，留言版「秀秀」聲一片，但脆友們同情的不是柯文哲，而是TWICE、Super Junior、濱崎步等海外巨星們的處境，原來大家都是來唱公益的啊……啊……啊…。

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原PO寫道：「上禮拜的TWICE，門票價格是1800～8800元，8800元還是VIP，我好心疼TWICE賠錢表演。」沒想到，底下立馬釣出一片「不捨」偶像的同情聲：

「依他這個算法，不就代表每個韓團來台演唱每個都賠錢了？」、「大家且看且珍惜」、「原來6800的濱崎步，跟5800的宇多田都在做功德阿，愛了愛了～」、「哇靠SJ連開三天大巨蛋這樣起碼賠兩億？歐巴一把年紀大老遠飛過來拼老命跳了三天居然還賠這麼多錢我要哭了！」、「大港開唱十個舞台兩天超過100團表演票價440，你不說我還以為大港是慈濟辦的」、「我說你各位，SJ做了20年的公益阿…」、「周董的演唱會也賠慘了」。

但，也有網友指出律師的辯詞「怪怪的」：「政治獻金和成本的關聯到底在哪，這律師該不會在法庭上就是這麼辯護的吧」、「誰管你賺賠多少錢，法律上要查清的是，這筆錢有出現在他的政治獻金申報裡面嗎？」

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