陪父抗癌剃平頭！曹雅雯隔20年回故鄉台南突淚崩

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳與夏語心、「阿喜」林育品、海產一同主持公視台語台《黑白威廉Fighting》，每集走訪不同藝人的故鄉，最新一集來到台語金曲歌后曹雅雯從小長大的地方臺南歸仁，曹雅雯一回到歸仁，鄰居和攤商都熱情款待歡迎回家，讓她感動哽咽。

笑笑（左起）、阿喜、沈玉琳、曹雅雯、夏語心，歸仁市場品嚐美食。（公視台語台提供）

這次來到台南歸仁，阿喜提到網友都說歸仁是「美食沙漠」，曹雅雯一聽馬上反駁，直呼小時候可是吃得胖胖的，時隔20年再回到歸仁，曹雅雯帶大家到歸仁市場吃台北吃不到的煎粿，還介紹除了牛肉湯以外也很值得喝的羊肉湯，帶大家用吸管大口吸骨髓，最後還到老家巷口麵攤，吃媽媽最愛的那一味，享用美食到一半鄰居默默遞紙條給曹雅雯，寫上「一切順利，加油。」還問候家人近況，讓曹雅雯紅了眼眶，感動到哽咽不語。

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夏語心（左起）、曹雅雯、沈玉琳，大啖羊肉湯。（公視台語台提供）

大飽口福後，主持群跟著從幼兒園到大學都在台南讀書的曹雅雯，一起回到母校，在車程途中，沈玉琳問：「為什麼換髮型，留這麼特別的髮型?」曹雅雯說：「因為當時想陪伴對抗病魔的爸爸，所以剪跟爸爸一樣的髮型。」當大家都感到溫馨時，沈玉琳馬上破壞氣氛說：「這髮型很適合妳，也很適合去當兵。」

曹雅雯（中）舉龍頭帶藝人們一同體驗民俗技藝。（公視台語台提供）

回到母校，國小老師表示，曹雅雯從小就多才多藝，節奏感很好，所以讓她揹鼓跳鼓陣控制節奏，除了揹鼓曹雅雯還是民俗團舉龍頭的，回憶起過往點滴曹雅雯說:「唱歌是小時候阿公教的，但發現我有音樂天分是國小老師發覺的，還教我吹直笛。」這些她都銘記在心，希望老師能覺得教過她很榮幸，老師說：「很榮幸很光榮！」曹雅雯更爆料自己情竇初開的故事，跟初戀男友牽牽小手，從國小開始交換日記到高中，最終因高中不同校而分開。

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