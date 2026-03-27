自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陪父抗癌剃平頭！曹雅雯隔20年回故鄉台南突淚崩

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳與夏語心、「阿喜」林育品、海產一同主持公視台語台《黑白威廉Fighting》，每集走訪不同藝人的故鄉，最新一集來到台語金曲歌后曹雅雯從小長大的地方臺南歸仁，曹雅雯一回到歸仁，鄰居和攤商都熱情款待歡迎回家，讓她感動哽咽。

笑笑（左起）、阿喜、沈玉琳、曹雅雯、夏語心，歸仁市場品嚐美食。（公視台語台提供）笑笑（左起）、阿喜、沈玉琳、曹雅雯、夏語心，歸仁市場品嚐美食。（公視台語台提供）

這次來到台南歸仁，阿喜提到網友都說歸仁是「美食沙漠」，曹雅雯一聽馬上反駁，直呼小時候可是吃得胖胖的，時隔20年再回到歸仁，曹雅雯帶大家到歸仁市場吃台北吃不到的煎粿，還介紹除了牛肉湯以外也很值得喝的羊肉湯，帶大家用吸管大口吸骨髓，最後還到老家巷口麵攤，吃媽媽最愛的那一味，享用美食到一半鄰居默默遞紙條給曹雅雯，寫上「一切順利，加油。」還問候家人近況，讓曹雅雯紅了眼眶，感動到哽咽不語。

夏語心（左起）、曹雅雯、沈玉琳，大啖羊肉湯。（公視台語台提供）夏語心（左起）、曹雅雯、沈玉琳，大啖羊肉湯。（公視台語台提供）

大飽口福後，主持群跟著從幼兒園到大學都在台南讀書的曹雅雯，一起回到母校，在車程途中，沈玉琳問：「為什麼換髮型，留這麼特別的髮型?」曹雅雯說：「因為當時想陪伴對抗病魔的爸爸，所以剪跟爸爸一樣的髮型。」當大家都感到溫馨時，沈玉琳馬上破壞氣氛說：「這髮型很適合妳，也很適合去當兵。」

曹雅雯（中）舉龍頭帶藝人們一同體驗民俗技藝。（公視台語台提供）曹雅雯（中）舉龍頭帶藝人們一同體驗民俗技藝。（公視台語台提供）

回到母校，國小老師表示，曹雅雯從小就多才多藝，節奏感很好，所以讓她揹鼓跳鼓陣控制節奏，除了揹鼓曹雅雯還是民俗團舉龍頭的，回憶起過往點滴曹雅雯說:「唱歌是小時候阿公教的，但發現我有音樂天分是國小老師發覺的，還教我吹直笛。」這些她都銘記在心，希望老師能覺得教過她很榮幸，老師說：「很榮幸很光榮！」曹雅雯更爆料自己情竇初開的故事，跟初戀男友牽牽小手，從國小開始交換日記到高中，最終因高中不同校而分開。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中