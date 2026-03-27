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「雪山救狐狸」AI影片大爆紅 原創作團隊只是想做「這件事」

「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」影片創作團隊的初衷是為了賣醬板鴨。（圖擷取自微博）「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」影片創作團隊的初衷是為了賣醬板鴨。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕近日1部AI短片「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」在社群平台上竄紅，連天后蔡依林在巡演後台也跟風大玩迷因哏，但其實這部影片的初衷是來自中國一間醬板鴨店，為宣傳自家「醬板鴨」而生成的影片，不料無心插柳柳成蔭，短短1個月創造50億的播放次數。

連天后蔡依林在巡演後台也跟風大玩「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」哏。（翻攝自YouTube）連天后蔡依林在巡演後台也跟風大玩「你可曾在雪山上救過一隻狐狸？」哏。（翻攝自YouTube）

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綜合媒體報導，該短片講述1隻狐狸受傷獲大俠拯救，狐狸後來幻化成美女前來報恩的故事。片中如「給你一隻醬板鴨，希望你能熬過這個冬天」、「你可曾在雪山救過一隻狐狸？」等對白成為洗腦金句，在網路上廣泛流傳。網友發揮創意，將對白中的狐狸替換為各式各樣的名詞，改編出幽默怪誕的劇情。

影片原作者醬板鴨店艾老闆對於「雪山救狐狸」AI影片爆紅感到意外「受寵若驚，創作影片原本是為了宣傳公司的醬板鴨產品」，因為是AI影片，嘗試過現代、修仙，都覺得AI味太重，最後拍板以「邵氏武俠」風格製作，更有老港片的原汁原味。

艾老闆提到，在選題時，也曾想過按部就班做「狐狸報恩」的故事，但覺得沒看點也不吸引人，既然狐狸可以報恩，為什麼醬板鴨不能復仇？於是跳出傳統劇情套路，運用這種反轉形式，更能給人一種情理之中，但意料之外的驚喜。

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