自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

昔脊椎手術失敗癱瘓！月亮歌后近況曝光 許仙姬、許明杰母子合體高歌

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣優質生命協會今（27）日在信義區舉辦愛傳承關懷演唱會，集結陳子強、藝鴒、藍如潔、許仙姬、許明杰、司馬玉嬌、陸一龍、李珮菁、林道遠、鄭仲茵等藝人共同參與；被譽為「月亮歌后」的李珮菁，今特地現身高歌，自身走過低谷的人生故事，鼓勵獨居長輩：「因為我走過最灰暗的日子，更知道有人陪你聽歌、陪你聊天，有多重要。」她也期盼透過這次演出，把勇氣與溫暖傳遞給更多需要被支持的人。

月亮歌后李珮菁。（台灣優質生命協會提供）月亮歌后李珮菁。（台灣優質生命協會提供）

李珮菁在23歲事業正值高峰時，因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓，終身需仰賴輪椅，卻從未因此離開舞台，反而用歌聲走出屬於自己的生命轉折。

談起過去的經歷，李珮菁坦言：「我最能理解那種身體不方便、心情也很悶的感覺，有時候不是不想開心，而是不知道該從哪裡開始。」她也特別向台下的長輩溫暖喊話：「只要你願意走出門來聽歌，就算走得慢一點、需要坐輪椅也沒關係。那一步，就是你給自己最勇敢的鼓勵。」　

許仙姬、許明杰母子合體。（台灣優質生命協會提供）許仙姬、許明杰母子合體。（台灣優質生命協會提供）　

今楊麗花歌仔戲當家花旦許仙姬也與兒子許明杰溫馨合體，許仙姬將演唱多首經典台語金曲，以深厚唱功詮釋傳統藝術的情感韻味；許明杰則接力帶來青春活力的流行歌曲，為現場注入不同世代的音樂能量，讓觀眾在傳統與現代之間產生共鳴。

許仙姬感性表示：「多年來兒子在演藝圈努力打拚，我一直在背後默默支持。這次能在公益舞台上同台演出別具意義，希望透過歌仔戲的溫度，陪伴長輩，也讓年輕世代看見傳統藝術的美。」許明杰則動情分享：「媽媽為了養育我付出許多，能夠一起站上公益舞台、陪伴長輩，是我最真誠的感謝與回饋。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中