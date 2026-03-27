昔脊椎手術失敗癱瘓！月亮歌后近況曝光 許仙姬、許明杰母子合體高歌

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣優質生命協會今（27）日在信義區舉辦愛傳承關懷演唱會，集結陳子強、藝鴒、藍如潔、許仙姬、許明杰、司馬玉嬌、陸一龍、李珮菁、林道遠、鄭仲茵等藝人共同參與；被譽為「月亮歌后」的李珮菁，今特地現身高歌，自身走過低谷的人生故事，鼓勵獨居長輩：「因為我走過最灰暗的日子，更知道有人陪你聽歌、陪你聊天，有多重要。」她也期盼透過這次演出，把勇氣與溫暖傳遞給更多需要被支持的人。

月亮歌后李珮菁。（台灣優質生命協會提供）

李珮菁在23歲事業正值高峰時，因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓，終身需仰賴輪椅，卻從未因此離開舞台，反而用歌聲走出屬於自己的生命轉折。

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談起過去的經歷，李珮菁坦言：「我最能理解那種身體不方便、心情也很悶的感覺，有時候不是不想開心，而是不知道該從哪裡開始。」她也特別向台下的長輩溫暖喊話：「只要你願意走出門來聽歌，就算走得慢一點、需要坐輪椅也沒關係。那一步，就是你給自己最勇敢的鼓勵。」

許仙姬、許明杰母子合體。（台灣優質生命協會提供）

今楊麗花歌仔戲當家花旦許仙姬也與兒子許明杰溫馨合體，許仙姬將演唱多首經典台語金曲，以深厚唱功詮釋傳統藝術的情感韻味；許明杰則接力帶來青春活力的流行歌曲，為現場注入不同世代的音樂能量，讓觀眾在傳統與現代之間產生共鳴。

許仙姬感性表示：「多年來兒子在演藝圈努力打拚，我一直在背後默默支持。這次能在公益舞台上同台演出別具意義，希望透過歌仔戲的溫度，陪伴長輩，也讓年輕世代看見傳統藝術的美。」許明杰則動情分享：「媽媽為了養育我付出許多，能夠一起站上公益舞台、陪伴長輩，是我最真誠的感謝與回饋。」

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