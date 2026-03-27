江宏傑節目爆意外！男星「過度換氣」嘔吐倒地急叫救護車

〔記者林欣穎／台北報導〕江宏傑、錢薇娟錄製台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》，首播收視亮眼，本週日將迎來第二場戰局，邀請最強外籍兵團高志、肯納、法比歐、柯子培、賀少俠、田舞陽、JJUBI、各務禮美奈等人同場競技，爭奪「最強」稱號。

江宏傑（後排左三）、錢薇娟（後排左一）《全城地圖：最強明星隊》迎來第二戰局，邀請最強外國人參賽。（台視提供）

賽事精彩程度再升級，競賽場地也全面進化，不僅規模更大，場地視覺與關卡設計難度更高，讓隊長與選手大開眼界。日本籍選手高志在「無重力跑步機」項目中，為了拚出最佳成績不斷加速，卻因過度換氣導致體力瞬間崩潰，時間一到便不支倒地，甚至出現嘔吐狀況。現場救護單位隨即上前協助，突如其來的意外也讓紅隊隊長江宏傑瞬間少了一名戰力，只能親自下場上陣，戰局急轉直下。

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高志進行挑戰賽一度體力透支。（台視提供）

最終決戰來到「集貨倉接力大賽」，藍、紅兩隊隊長錢薇娟及江宏傑同時親自上陣，為榮耀與獎盃全面拚搏。在接力賽中，江宏傑主動扛下最艱難的「波比跳」項目，節奏飛快、毫不手軟，讓現場主播刮目相看；錢薇娟則挑戰「農夫走路」關卡，雙手各提12公斤啞鈴仍能高速衝刺，驚人爆發力讓全場看傻眼。

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