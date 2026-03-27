自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江宏傑節目爆意外！男星「過度換氣」嘔吐倒地急叫救護車

〔記者林欣穎／台北報導〕江宏傑、錢薇娟錄製台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》，首播收視亮眼，本週日將迎來第二場戰局，邀請最強外籍兵團高志、肯納、法比歐、柯子培、賀少俠、田舞陽、JJUBI、各務禮美奈等人同場競技，爭奪「最強」稱號。

江宏傑（後排左三）、錢薇娟（後排左一）《全城地圖：最強明星隊》迎來第二戰局，邀請最強外國人參賽。（台視提供）江宏傑（後排左三）、錢薇娟（後排左一）《全城地圖：最強明星隊》迎來第二戰局，邀請最強外國人參賽。（台視提供）

賽事精彩程度再升級，競賽場地也全面進化，不僅規模更大，場地視覺與關卡設計難度更高，讓隊長與選手大開眼界。日本籍選手高志在「無重力跑步機」項目中，為了拚出最佳成績不斷加速，卻因過度換氣導致體力瞬間崩潰，時間一到便不支倒地，甚至出現嘔吐狀況。現場救護單位隨即上前協助，突如其來的意外也讓紅隊隊長江宏傑瞬間少了一名戰力，只能親自下場上陣，戰局急轉直下。

高志進行挑戰賽一度體力透支。（台視提供）高志進行挑戰賽一度體力透支。（台視提供）

最終決戰來到「集貨倉接力大賽」，藍、紅兩隊隊長錢薇娟及江宏傑同時親自上陣，為榮耀與獎盃全面拚搏。在接力賽中，江宏傑主動扛下最艱難的「波比跳」項目，節奏飛快、毫不手軟，讓現場主播刮目相看；錢薇娟則挑戰「農夫走路」關卡，雙手各提12公斤啞鈴仍能高速衝刺，驚人爆發力讓全場看傻眼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中