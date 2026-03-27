18年前是伴舞！佐久間大介來台變巨星 打勾勾攜Snow Man攻大巨蛋

佐久間大介做出《舞林殺手》的舞蹈pose。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團Snow Man的成員佐久間大介來台宣傳電影《舞林殺手》，今天（27日）舉行記者會，他十分開朗，以中文自我介紹，並透露適逢愛貓「TSUNA」生日，當場獻唱生日快樂歌。他也提到最近對「蒸料理」很感興趣，希望也能蒸蒸看小籠包。

佐久間大介比讚，一定是對著《自由時報》記者比大拇指。（記者王文麟攝）

昨天他一連舉行4場影人見面會，吸引1200人朝聖，佐久間大介很開心跟台灣粉絲見面，「工作的時刻反而讓我最開心，跟大家一起工作、共度歡樂時間，這是種心靈療癒，這個工作對我來說像是天職。」

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佐久間大介當場打勾勾，一定會跟Snow Man一起來台開唱。（記者王文麟攝）

事實上，佐久間大介早在18年前就曾經登上小巨蛋，當時是當師兄「嵐」的伴舞，「我這次來台灣，車子經過小巨蛋的時候，想到那是曾經登上過的舞台，真的超級懷念。」被問到未來是否有機會以別的身分來台？佐久間大介以中文回應：「我喜歡Snow Man在台灣開演唱會。」並當場打勾勾，希望Snow Man一定要在台灣開演唱會，不管是小巨蛋還是台北大巨蛋。

佐久間大介做出開槍的動作，主持人當場浮誇倒下，笑翻全場。（記者王文麟攝）

由於佐久間大介此次在片中飾演一位職業殺手，他笑稱動作戲可說是全片最大的挑戰，因為大家必須非常有默契，才可以打造出好效果。由於這也是他第一次嘗試了激烈的槍戰戲，為了熟悉殺手的角色，佐久間大介甚至特地為自己準備了一把模型槍，隨身帶在身上，一到鏡子前，就開始練習掏槍的動作。記者會上他也不藏私，現場向媒體朋友們展示自己的「帥氣掏槍」動作。

佐久間大介準備掏槍。（記者王文麟攝）

佐久間大介戲裡戲外都很擅長跳舞，他對於同片演員NCT的中本悠太（YUTA）舞蹈印象深刻，「他跟我一樣是藝人、偶像，舞蹈很厲害，動作也是專業級的，表現方式很漂亮，很值得我學習。」至於年紀最大的小澤仁志雖然沒有舞蹈基礎，不過很積極請教大家，跳得最開心，讓佐久間大介對於他的成長很驚豔。

佐久間大介為大家介紹NCT的悠太。（記者王文麟攝）

儘管跳舞很厲害，但佐久間大介坦言「運動」說他的罩門，「聽到運動項目，我會想說蛤！可以不要嗎？但其實我是喜歡這樣的自己，與其什麼東西都喜歡，不如有一些喜好。」

佐久間大介小小隻的實在相當可愛，人真的是好精緻喔。（記者王文麟攝）

被問到會為了守護什麼事物而強大？佐久間大介表示：「我希望粉絲跟Snow Man開心，我每天都在思考做什麼會讓大家開心，我還有什麼事情可以去做。」最後，他再度強調能夠跟台灣粉絲見面真的很高興，「這是我這次最開心的事情，這可以多講幾次，我相信很多台灣朋友見不到面，希望接下來還有很多機會，不管是演唱會或者是其他工作。」電影《舞林殺手》將於4月2日正式在台上映。

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