自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北流下屆董事長4／1上任！蔡詩萍揭類型 黃韻玲期待人才培育持續扎根

台北流行音樂中心為台北市首個行政法人單位，今（27）日召開第二屆最後一次董監事會，第三屆董監事名單即將在下（4）月1日揭曉，各界十分期待。（資料照）台北流行音樂中心為台北市首個行政法人單位，今（27）日召開第二屆最後一次董監事會，第三屆董監事名單即將在下（4）月1日揭曉，各界十分期待。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心為台北市首個行政法人單位，今（27）日召開第二屆最後一次董監事會，第三屆董監事名單即將在下（4）月1日揭曉，各界十分期待。文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長屬於幕後決策型，目前仍待北市府執行最終批准。面對任期尾聲，北流董事長黃韻玲也期待下一屆董事長，可以思考如何讓音樂人才培育持續扎根。

北流董事長黃韻玲也期待下一屆董事長，可以思考如何讓音樂人才培育持續扎根。（資料照）北流董事長黃韻玲也期待下一屆董事長，可以思考如何讓音樂人才培育持續扎根。（資料照）

台北流行音樂中心由表演廳、流行音樂文化館和產業區三大場館組成，表演廳提供專屬流行音樂演出表演場地、文化館呈現台灣流行音樂光榮歷史與各種面貌、產業區則提供人才培育基地，並以可容納三千人的戶外廣場連結各館區，集結表演、展示、娛樂及人才育成等多種功能。

根據《台北市台北流行音樂中心設置自治條例》第六條、第八條，中心設董事會，置董事十一人至十五人，並由監督機關台北市政府指派代表一人，文化部代表一人；流行音樂產業經營者、創作者及其他工作者；流行音樂產業公會、工會及相關專業團體代表；流行音樂產業之教育、科技及經營管理相關專家、學者等。而董事、監事任期為三年，期滿得續聘一次，前項董事之續聘人數，不得逾總人數三分之二，亦不得少於三分之一。

對比第一、第二屆董監事名單，在十五位董監事中，共有七位續聘至第二屆，而第二屆新任名單包含，文化內容策進院董事長蔡嘉駿、植光土壤音創創辦人吳易緯、柒拾陸號原子股份有限公司董事總經理楊志光、添翼創越工作室創辦人鍾成虎、中華音樂人交流協會理事長丁曉雯、東吳大學社會系教授劉維公，有機會續聘為第三屆董事。

文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長屬於幕後決策型，目前仍待北市府執行最終批准。（記者孫唯容攝）文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長屬於幕後決策型，目前仍待北市府執行最終批准。（記者孫唯容攝）

文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長是外界熟知的音樂圈人才，屬於幕後決策型，與現任董事長黃韻玲不太一樣，目前仍待北市府執行最終批准。

黃韻玲指出，她在6年任期已完成園區內招商，特別初期人流難以匯聚，再加上面對疫情，仍堅持打造「音樂藝術文化」商圈，涵括餐飲、流行音樂、樂器、工藝、文創等面向，後續也逐步建立流行音樂人才培育體系與國際交流平台。

黃韻玲表示，在人才培育在各行各業都是重點項目，北流已推出多樣化的培育計畫，像是銀髮熱音社讓五十歲以上的人學習音樂的技能；演唱會學院更囊括音樂編排、舞台節奏到現場技術，讓各年齡層都可受到音樂薰陶，下一屆董事長可以思考，如何讓這些人才培育向下延伸、扎根，讓各式課程可以更精緻化。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中