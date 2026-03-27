北流下屆董事長4／1上任！蔡詩萍揭類型 黃韻玲期待人才培育持續扎根

台北流行音樂中心為台北市首個行政法人單位，今（27）日召開第二屆最後一次董監事會，第三屆董監事名單即將在下（4）月1日揭曉，各界十分期待。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心為台北市首個行政法人單位，今（27）日召開第二屆最後一次董監事會，第三屆董監事名單即將在下（4）月1日揭曉，各界十分期待。文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長屬於幕後決策型，目前仍待北市府執行最終批准。面對任期尾聲，北流董事長黃韻玲也期待下一屆董事長，可以思考如何讓音樂人才培育持續扎根。

北流董事長黃韻玲也期待下一屆董事長，可以思考如何讓音樂人才培育持續扎根。（資料照）

台北流行音樂中心由表演廳、流行音樂文化館和產業區三大場館組成，表演廳提供專屬流行音樂演出表演場地、文化館呈現台灣流行音樂光榮歷史與各種面貌、產業區則提供人才培育基地，並以可容納三千人的戶外廣場連結各館區，集結表演、展示、娛樂及人才育成等多種功能。

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根據《台北市台北流行音樂中心設置自治條例》第六條、第八條，中心設董事會，置董事十一人至十五人，並由監督機關台北市政府指派代表一人，文化部代表一人；流行音樂產業經營者、創作者及其他工作者；流行音樂產業公會、工會及相關專業團體代表；流行音樂產業之教育、科技及經營管理相關專家、學者等。而董事、監事任期為三年，期滿得續聘一次，前項董事之續聘人數，不得逾總人數三分之二，亦不得少於三分之一。

對比第一、第二屆董監事名單，在十五位董監事中，共有七位續聘至第二屆，而第二屆新任名單包含，文化內容策進院董事長蔡嘉駿、植光土壤音創創辦人吳易緯、柒拾陸號原子股份有限公司董事總經理楊志光、添翼創越工作室創辦人鍾成虎、中華音樂人交流協會理事長丁曉雯、東吳大學社會系教授劉維公，有機會續聘為第三屆董事。

文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長屬於幕後決策型，目前仍待北市府執行最終批准。（記者孫唯容攝）

文化局長蔡詩萍日前透露，新任董事長是外界熟知的音樂圈人才，屬於幕後決策型，與現任董事長黃韻玲不太一樣，目前仍待北市府執行最終批准。

黃韻玲指出，她在6年任期已完成園區內招商，特別初期人流難以匯聚，再加上面對疫情，仍堅持打造「音樂藝術文化」商圈，涵括餐飲、流行音樂、樂器、工藝、文創等面向，後續也逐步建立流行音樂人才培育體系與國際交流平台。

黃韻玲表示，在人才培育在各行各業都是重點項目，北流已推出多樣化的培育計畫，像是銀髮熱音社讓五十歲以上的人學習音樂的技能；演唱會學院更囊括音樂編排、舞台節奏到現場技術，讓各年齡層都可受到音樂薰陶，下一屆董事長可以思考，如何讓這些人才培育向下延伸、扎根，讓各式課程可以更精緻化。

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