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娛樂 歐美

早就說再見？ 21歲網紅墜橋亡 關社群背後原因曝光

庫布拉幾天前突然關閉社群帳號，似是向世界說再見。（翻攝自X）庫布拉幾天前突然關閉社群帳號，似是向世界說再見。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕21歲網紅日前竟然在眾目睽睽之下墜橋，嚇壞民眾，警方調查發現，名為庫布拉（Kübra Karaaslan）的女子是TikTok知名網美，墜橋前幾天她突然關閉社群帳號，懷疑她早有輕生念頭。

土耳其網紅庫布拉擁有大批粉絲，她從幾天前就「怪怪的」，因為她突然關閉社群帳號，並有種種動作彷彿與世界道別，許多追蹤她的人都很擔心她的精神狀況。

21歲土耳其網紅庫布拉想不開從鄂圖曼一世大橋墜下。（翻攝自X）21歲土耳其網紅庫布拉想不開從鄂圖曼一世大橋墜下。（翻攝自X）

23日庫布拉突然跑到土耳其最長的吊橋「鄂圖曼一世大橋」（Osman Gazi Bridge）接著爬到欄杆外，放開雙手一縱。警方到場後緊急將她送醫，可惜回天乏術。

根據外媒報導，庫布拉輕生原因可能與感情有關。（翻攝自X）根據外媒報導，庫布拉輕生原因可能與感情有關。（翻攝自X）

庫布拉墜橋前，有多位路人發現她爬出欄杆，上前關心、勸她別做傻事，花了一番口舌仍未能說服庫布拉，只能眼睜睜看著她墜下大橋，警方初步判定她是輕生，家屬已舉行葬禮。

根據外媒報導，庫布拉想不開可能與感情事件有關，警方正在釐清調查中。

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