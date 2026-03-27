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娛樂 音樂

被嫌不如林邁可 周杰倫御用編曲人爆氣親反擊

天王「周董」周杰倫睽違4年推出新專輯《太陽之子》，編曲掀起兩面評價。（資料照，杰威爾音樂提供）天王「周董」周杰倫睽違4年推出新專輯《太陽之子》，編曲掀起兩面評價。（資料照，杰威爾音樂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天王「周董」周杰倫睽違4年推出新專輯《太陽之子》，同名主打歌MV一曝光，立刻掀起正反兩極評價。

其中，由黃雨勳操刀編曲的多首歌曲遭網友狂吐槽，甚至被拿來與另一位編曲人林邁可比較，質疑聲浪不斷。對此，黃雨勳不忍了，直接親上火線開嗆：「不要拿你那套標準定義別人！」

周杰倫御用編曲人黃雨勳親上火線反擊。（資料照，記者胡如虹攝）周杰倫御用編曲人黃雨勳親上火線反擊。（資料照，記者胡如虹攝）

面對批評聲浪，黃雨勳在抖音發文表示，許多人總用「喜好」去判斷作品好壞，還貼上「希望你更好」的標籤進行情緒勒索。他直言：「音樂跟其他藝術一樣，喜歡就多停留幾秒，不喜歡就換下一首。你可以不喜歡，但別用你的標準去否定別人辛苦完成的作品。」

他也不滿部分網友刻意比較、帶風向，直白表示：「如果這樣能讓你們流量變好，那當我沒說，畢竟大家都是為了生活，只是方式不同。」更嗆聲那些跟風者：「沒有一點自我判斷力的，也別來蹭熱度。」

黃雨勳氣到在抖音發長文。（翻攝自抖音）黃雨勳氣到在抖音發長文。（翻攝自抖音）

黃雨勳越講火氣越重，甚至放話：「你不覺得丟臉，我都替你丟臉！都已經被拒絕了，還一直貼過來，是多渴望被關注？」最後他也直接對黑粉開嗆：「既然你不喜歡我，我拉黑（封鎖）你，你就看不到我，這不是一舉兩得嗎？」

至於這場論戰延燒，周杰倫本人截至目前為止仍未出面回應。

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