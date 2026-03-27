周蕙斷聯大咖女星 相識20年重拾友誼內情曝光了

〔記者陽昕翰／台北報導〕周蕙近來忙著4月25日小巨蛋「2026 好想好好愛周蕙」演唱會排練，昨天她迎來49歲生日在工作中度過，甚至還帶著重感冒上工，展現一貫敬業態度。

周蕙（中）邀請好友陸明君（左）和田中千繪一起演出MV。（群石國際提供）

除了備戰演唱會，周蕙為了新歌《感性生物》MV，特別邀請好友田中千繪與陸明君跨刀演出，其中拍攝時最令陸明君震撼的，竟然是周蕙「秒落淚」的瞬間，忍不住直呼：「那像是一種情緒的出口」，讚嘆好友的演技。

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《感性生物》以細膩情感描繪記憶與人生流動，在旋律中蘊藏深層情緒，展現動人詩意。MV中多場情緒濃烈的演出，也讓周蕙展現感性的一面。她坦言，自己容易被情緒觸動，無論是戲劇或新聞畫面都可能落淚，而這份共感能力也成為她詮釋歌曲的重要養分。

周蕙在MV中飾演「孟婆」一角，她分享對「記憶與放下」的體悟，認為隨著時間推進，過往低潮終將成為生命的一部分，「比起執著於過去，更希望珍惜當下、專注未來。」她更將記憶比喻為有限容量的硬碟，會自然篩選並留下真正重要的片段，無論遺憾或美好，都是支撐前行的力量。

田中千繪（右）誇讚周蕙演技，非常容易讓人入戲。（群石國際提供）

好友陸明君表示，自己從不刻意想遺忘任何人生經歷，「無論快樂或破碎的時刻，都是形塑現在自己的重要養分。」回憶與周蕙相識逾20年，期間一度失聯，再重逢卻毫無距離，情誼深厚。陸明君也透露，MV帶有前世今生的情感設定，在依戀與不捨之間，呈現細膩而濃厚的情緒層次。

田中千繪則以幽默口吻分享，若能重來最想回到國小時期，「不是想忘記，而是想重新好好體驗那段時光。」笑說當年因營養午餐時間壓力，反而無法好好享受美食，如今回想感到可惜。

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