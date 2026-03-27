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娛樂 最新消息

柯文哲判17年嗆賴清德「共匪、希特勒」 王瑞德冷問：收錢是他逼的嗎

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地方法院昨（26日）宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲依違背職務收賄罪判刑13年，另涉2件公益侵占罪與背信罪，合併應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。對此，資深媒體人王瑞德今針對柯文哲駡賴清德是共匪、是希特勒予以重砲評論，更反問「柯文哲收錢是賴清德逼的嗎？」言論引發各界關注。

台北市前市長柯文哲（圖）涉京華城案，昨遭一審重判17年，在記者會中敲桌大罵總統賴清德。（本報資料照，記者羅沛德攝）台北市前市長柯文哲（圖）涉京華城案，昨遭一審重判17年，在記者會中敲桌大罵總統賴清德。（本報資料照，記者羅沛德攝）

資深媒體人王瑞德今表示，柯文哲批評賴清德是「共匪」與「希特勒」，但他不解反問「柯文哲在辦公室等地到處收錢，是賴清德逼他的嗎？」同時，他再連續提出多個質疑，包括柯文哲成立基金會與木可公司，挪用基金會款項支付民眾黨薪水，以及進入陶朱隱園喝紅酒、吃大餐等情況，並質疑相關行為是否與他人有關。

此外，王瑞德當提及柯文哲購買商辦、太太看多間高價豪宅等相關議題時，直言不諱重砲「最好笑的是，柯文哲做這些犯法的事，賴清德當時根本還不是總統！」最後，他則以「若要人不知，除非己莫為」、「不是不報，時候未到」等語作結，言論持續引發網友們關注與討論。

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